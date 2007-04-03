Писанка ободрала своё самое мягкое место (ФОТО)

-Я считал себя достаточно подготовленным для такого шоу, - рассказывает Николай Коваленко. – Ведь я не только преподаю танцы, но еще и занимаюсь карате. И, тем не менее, по вечерам после съемок я не мог двигаться: ноги не шевелились. Конкурсы, в которых нам приходилось участвовать, стали настоящим испытанием на выносливость. Для Русланы Писанки поездка в Альпы стали еще и испытанием на смелость. Именно здесь, на съемках «Властелина горы» она впервые встала на лыжи! - По условиям конкурса, я должна была спуститься на лыжах с горы и, проехав примерно 150 метров, достичь финиша, - рассказывает Руслана. – Я упала сразу же, как только покинула старт. Покатилась кубарем вниз. Потом, помню, ехала на пятой точке… Тем не менее, снова поднялась и, теряя лыжи, побежала дальше - уже на своих двоих. Финиша я достигла с опозданием. Но главное, что я его достигла. И, поверьте, командный дух и азарт в то момент были так сильны, что, если мне сказали: «Прыгни с парашютом!», я бы, не задумываясь, прыгнула. К счастью, во время этого экстремального спуска Руслана не пострадала. В память о первой лыжной прогулке у нее остались только синяки на «пятой точке», с которой она катилась с горы.