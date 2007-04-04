«Евровидение»: то ли еще будет!

На "Евровидении" прошло время песенок Мари Мириам. Трое из кандидатов, отобранных для участия в конкурсе 2007 года, уже вызвали бурю протестов. Среди них – трансвестит Верка Сердючка, кандидат от Украины и икона китча, пользующийся большой популярностью в своей стране. Для украинских националистов, вышедших в воскресенье на митинг и выступивших с просьбой отменить участие Украины в конкурсе, Верка Сердючка не просто вульгарна. По их мнению, она способствует распространению неблагоприятного имиджа их страны, и так подорванного политическими событиями. Еще один повод для недовольства: Верку Сердючку очень любят в России. Для некоторых украинцев это является дополнительной причиной, почему она не должна представлять их страну в финале европейского конкурса песни, который пройдет 12 мая в Хельсинки. Тем не менее, несмотря на политические соображения, Верка Сердючка с ее ритмичными песнями имеет хорошие шансы на победу. Гораздо большие, чем группа Greenjolly, представлявшая Украину в прошлом году и никого не убедившая своим гимном "оранжевой революции". Швейцарского претендента обвиняют в пропаганде самоубийства В Швейцарии полемика вокруг кандидата на конкурс "Евровидение" носит не политический, а религиозный характер. Христианская политическая партия – Федеральный демократический союз (UDF) совместно со Швейцарским евангелическим альянсом (AES) собрала 49082 подписи под ходатайством против участия в конкурсе DJ Bobo, представляющего их страну. Автор всемирно известного шлягера "Chihuahua" был отобран для участия в конкурсе со своей песней "Vampires are alive" ("Вампиры живы"). Вот отрывки из нее: "Вампиры живы... я вампир, я раб... где темнота, где тень – там я... Как навязчивый кошмар, позволь мне изменить твой мир! Освободи свой дух после полуночи, продай свою душу! Насладись путешествием из рая в ад... Ты здесь, чтобы покончить со своей жизнью!" По мнению UDF, эти слова "недооценивают ад и сатану". Хуже того, они "толкают на деструктивное поведение", утверждает AES, открыто потребовавший, чтобы жюри пересмотрело свое решение, и приложивший к своему обращению доклад о самоубийствах в Швейцарии. СМИ подшучивают над этими протестами, но беспокоятся по поводу шансов DJ Bobo на победу конкурсе. С точки зрения профессионалов, певец слишком сильно напоминает последних победителей "Евровидения", финскую хард-рок группу "Лорди", наряженную в костюмы, взятые прямо из фильма ужасов. "В немецкоговорящей части Швейцарии главные радиостанции не транслируют эту песню. Она слишком примитивная", – передает слова музыкального редактора цюрихской радиостанции Radio 24 корреспондент газеты Le Matin Ив Лассер. Израильтяне и иранская ядерная программа Израильскому претенденту все же было разрешено выступить с песней, в которой содержится явная аллюзия на иранскую ядерную угрозу. "Мир в ужасе, если кто-то совершит ошибку, он нас взорвет... Я не хочу умирать, я хочу видеть, как растут цветы, я не хочу, чтобы всему миру настал капут-кабум", – поет Коби Оз, вокалист группы Teapacks. Несмотря на возникшие споры, организаторы "Евровидения", обычно не допускающие на конкурсе упоминания политики, заверили, что песня соответствует регламенту. Так что Израиль может преподнести новый сюрприз. В 1992 году Израиль уже завоевал победу благодаря... транссексуалке Dana International.