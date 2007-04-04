Лайма Вайкуле: «Для меня самое главное - не быть вульгарной»

4 апреля 2007, 16:00

Прекрасная Лайма Вайкуле ни на минуту не позволяет почувствовать зрителям, что и у нее самой есть человеческие проблемы в жизни - она всегда прячет свою боль за улыбкой.

Самым сокровенным до сих пор для певицы остается вопрос о детях: она так и не смогла испытать радости материнства. Особенная близость с семьей и безграничное чувство ответственности за родных – маму, сестер и брата - невольно стали преградой на пути Лаймы к личному счастью. Так считают близкие друзья певицы. «Моя семья мне этого не простит», - вот что говорит Вайкуле в те редкие моменты, когда заходит разговор о приемном ребенке. - Лайма воспринимает подобные обсуждения очень болезненно, - признается "Жизни"близкий знакомый певицы. – Один раз она даже едва не разревелась у меня на глазах. Мало кому известно, что за годы своей блистательной карьеры прибалтийская звезда опровергла страшные прогнозы медиков и переборола тяжелую болезнь. За спасение Лайма благодарит своего любимого мужчину Андрея. Он был постоянно рядом. В какой-то момент красавице Вайкуле пришлось коротко постричься и покрасить волосы в белый цвет, чтобы скрыть, что их стало меньше. Но после операции она поняла, что будет жить! Отметив 31 марта свой день рождения, Вайкуле по-прежнему улыбчива, нежна и искренна с окружающими ее людьми. Волшебное обаяние звезды покоряет зрителей... и даже горы. Эпизод с участием певицы в альпийском проекте Первого канала «Властелин горы» стал самым ярким в шоу! - Что может заставить вас остановиться и забыть о работе? - Для меня вся моя жизнь – это работа. Я не знаю себя в отпуске. У меня были вынужденные остановки по болезни. Один из последних – это когда я вывихнула колено и потянула связку. Мне пришлось месяц лежать. Закончилось это все тем, что при первой же возможности возле меня стоял тренер по культуризму. Но для меня любая остановка – наказание. - Зачастую звезды с самой молодости начинают освежать свой внешний вид при помощи «волшебников» из области пластической медицины, не захватила ли Вас эта волна? - А те, кто обращается к пластическим хирургам – сумасшедшие! Ну не над этим надо работать! Если внутри тебя есть что-то хорошее, то будешь красив и внешне. Ведь секрет красоты и здоровья всем известен. Закон очень прост – свежий воздух, чистая вода и здоровая пища, то, из чего мы все состоим. Но как раз именно нам, артистам, труднее всего придерживаться простого пути к хорошему самочувствию. У нас сумасшедший график. Но я научилась и к этому приспосабливаться. Например, я стараюсь не получать сразу слишком много информации. Когда у тебя много дел, то сразу пугаешься. Я научилась думать только о завтрашнем дне, а о послезавтрашнем буду думать завтра. Утро - мое любимое время суток, потому что еще ничего не произошло, а я оптимист и жду от наступившего дня только хорошего. - Как вы относитесь к тому, что одной из первых примерили на себя термин «секс-символ»? - Да, когда у нас в стране не было секса, уже была Лайма. На самом деле, в первый раз я столкнулась с этим, когда работала в Америке. Самой лучшей похвалой тогда было - «как это сексуально». И необязательно надевать глубокое декольте, чтобы услышать такое. Потому что в этот момент речь может идти, например, только о музыке. Для меня самое главное - не быть вульгарной. Это самое страшное, что может быть для меня на сцене, да и в жизни тоже. - Три «богатыря» музыкальной сцены - София Ротару, Лайма Вайкуле и Алла Пугачева – по-прежнему в седле. В чем секрет долголетия в шоу-бизнесе? - Только жесткий целеустремленный человек может выжить в нашем мире. Если в человека просто вложили деньги и за ручку привели… он не добьется успеха. И никогда никто в жизни меня не убедит, что человек с мягким характером сможет 20 лет продержаться в элите шоу-бизнеса. - Вы тоже жесткий человек? - Да, конечно. Во всем, что касается работы. - Говорят, что когда-то вам пришлось пострадать от сравнения с Мадонной? - В начале 90-х я работала в США. Тогда считалось плохим тоном любить Мадонну, а тем более походить на нее. Но ко мне с легкой руки моего ныне покойного менеджера Корнелиуса приклеилось прозвище «Рашн Мадонна». И тогда пришлось отбиваться от журналистов, которые хотели найти во мне что-нибудь плохое, такое же, как у Мадонны. - Не скрою, мне очень нравится все, что делает эта певица. У нас похожи вкусы. Я тоже часто выхожу на сцену в мужских костюмах. - Все чаще в можно услышать, что между Вами и Аллой Пугачевой возник острый конфликт. Что вы не поделили? - Да это смешно! Нас с Пугачевой сталкивают специально. Между мной и Аллой нет и не может быть никакой конкуренции. Самый большой судья - ты сам себе, и вообще… Это то же самое, если начать выяснять, кто сильнее – матрос или солдат. У нас с Пугачевой одинаковый знак зодиака: я - Овен, она тоже. И мы хорошо понимаем друг друга. Но в то же время мы - два огненных знака, две яркие личности. Отсюда и берутся разговоры, как будто у нас с ней конфликт. Но откровенно вам говорю, что это неправда! - После серьезных испытаний человек обычно переосмысливает свою жизнь. Чему Вас научила жизнь? - Я поняла, что счастье – это мгновение. Очень бы хотелось, чтобы вся жизнь состояла из таких мгновений, но чем старше становишься, тем эти мгновения короче. В молодости ты думаешь, что весь мир вертится вокруг тебя, но потом понимаешь, что есть еще человек справа, слева, есть трава под ногами, есть дерево возле тебя... - Поделитесь, какие самые сильные ощущения вы испытали за последние полгода своей жизни? - Это моя поездка в Африку. Сказать, что мне понравилось – ничего не сказать! Заповедник Найроби - единственное место, откуда я уезжала и плакала. И молилась, чтобы эта страна сохранилась такой, какая она есть. Я люблю Москву, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Юрмалу и Ригу конечно же, но меня не покидает желание снова и снова возвращаться в Африку.

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