Шок! Тину Кароль чуть не задушил питон (фото)

Певица хотела для усиления эффекта и исторических ассоциаций, появится в кадре обвитой змеей. «Клеопатра, не беря во внимания, общепринятое мнение, у меня всегда ассоциировалась со змеей, - замечает Тина. - Возможно, потому что эта женщина была такой же коварной, холодной и непредсказуемой. Тем не менее, в ней была величественна красота и большая сила». Организаторы, привыкшие ко всему, тут же обратились в киевский цирк, откуда и привезли на съемку настоящего питона. Правда, хладнокровное пресмыкающееся по пути замерзло и дрожало, как домашняя болонка. Но когда питона доставили в павильон, Тина не решилась «одеться» в него. «Сначала я планировала появиться со змеей на плечах, но потом передумала, - рассказывает ведущая. – Дело в том, что перед самым эфиром я решила посмотреть, как это будет выглядеть со стороны. И вдруг питон начал двигаться, обвивая мне тело и шею. Возможно, он просто хотел подружится, но я не на шутку испугалась. Стала верещать чуть не до слез. Юра, конечно, подсмеивался надо мной – ему это в радость, а мне было не до шуток. В итоге всей группой мы приняли решение, что я буду сниматься одна. Без змеи». Большой неожиданностью для всех стал выход из проекта Светланы Лободы. Но сама певица говорит, что ее реакция на происходящее была вполне спокойной. «Как всегда переживала за родных, особенно за сестренку, которая пришла в этот вечер на эфир, - рассказывает Светлана. - Я не могу оценивать голосование зрителей, это их право голосовать за того или иного. Надеюсь лишь, что характер всех танцев был донесен до зрителя и результат означает лишь одно – нужно работать над собой, что бы достичь большего. Многие спрашивают, как это возможно танцевать с поврежденным сухожилием, ответ прост – обезболивающее и замораживание ноги. На выступлении я ее не чувствовала. Вы знаете, на протяжении недели я не обращала внимание на ногу, хотя просыпалась с болью и на репетициях не могла полноценно отрабатывать номер. Но благодаря Андрею я не могу сказать, что танцевала хуже, чем со здоровой ногой. Наоборот это придало нашему последнему номеру нотку трагизма, что совпало с характером композиции». Кстати, на вопрос, в кого же она все-таки влюбилась, о чем сказала в эфире, Светлана не ответила: «Это уже другая история… Боюсь сглазить, поэтому пока воздержусь от ответа на этот вопрос». А ведь специально для этого номера певице и ее партнеру делали наряды в стиле донских казаков. Для этого группа стилистов во главе с Ольгой Сеймур пересмотрела фильм Сергея Бондарчука «Тихий Дон» и практически дословно использовала увиденные там элементы и костюмы. «Это народный костюм в бальном танце», - заметила Ольга. Самым активным подвижником этнических мотивов в проекте остается Олег Скрипка. «Эму нравятся эти элементы, - говорит Сеймур, - поэтому мы вносили их уже в двух его костюмах – для танго и для пассодобля». Для наряда тореадора девушки вручную вышивали крестиком рубашку танцора. А потом еще забивали сверху самыми популярными камнями балльников - Сваровски, которые блестят, как бриллианты. Кстати, флаги рокеру тоже не покупали, а красили специально для номера, так что на композициях все элементы и атрибуты буквально авторской работы. Самое сложное платье в прошлом шоу было у Лилии Подкопаевой. Его шили из шифона и сетки, но оно было очень необычного кроя. Для него использовали очень много камней, из-за чего оно стало очень тяжелым. И еще наряд оказался очень дорогим, по цене двух платьев. А средняя цена бального платья – 1$ тыс. На второй сезон проекта канала специально для ведущих была приглашена своя стилистка Ольга Навроцкая, которая обычно работает с Тиной Кароль. В эту субботу Тина и Юра Горбунов вновь появятся в новых образах, но организаторы держат в тайне – в каких именно. Известно, что Тина всячески открещивалась от этого нового образа и никак не хотела его на себя примерять. Но ее убедили попробовать. В составе жюри вновь ожидается новичок, имя которого держится в тайне. Остается надежда, что он будет не так строг, как все предыдущие.