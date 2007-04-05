«Вызов-2» против зомби и темной магии (ФОТО)

С 9-го апреля в эфире «1+1» стартует украинская премьера второго сезона проекта «Вызов-2». И вновь герой сериалов «Закон», «Штрафбат», «Кавалер Морской Звезды» и «Красная Капелла» Дмитрий Назаров становится сыщиком-специалистом по неординарным и странным преступлениям. Оперативная группа МУРа под командованием подполковника Хромова занимается особыми случаями: она специализируется на раскрытии загадочных преступлений. Это может быть найденный на месте смерти известного ученого отпечаток пальца человека, который по официальным данным умер много лет назад. Это наводит на мысль, что гуляющие по городу слухи о созданном в секретном Институте микробиологии вирусе, способном превратить человека в зомби появились не просто так… Другое дело заставляет майора Хромова заняться миром кабалистики, магии и астрологии. Причем, непосредственно на курорте, куда он приехал отдохнуть вместе со своей семьей. Но неожиданно он сталкивается с чередой странных событий: в городе погибают девушки, а их смерти в деталях предсказаны в газетах и собственной телепрограмме мага Инессы... Вроде бы, сколько уже работ за плечами известного актера, а с недавних пор и ведущего «Кулинарного поединка» Дмитрия Назарова, а вот с оружием он еще не освоился. Видимо, во время работы в «Гражданине начальнике», «Вокзале», «Штрафбате» и «Красной капелле» это было не так уж нужно. А вот на съемках сериала Дмитрию, как и его коллегам Наталье Житковой и Алексею Шутову, пришлось присмотреться к правилам ношения оружия поближе. По словам Назарова, его лично консультировали друзья из московской милиции, и на площадке он даже носил пистолет в кобуре одного из них, одолжив ее для съемок. Важно было не опростоволосится и во время сцен, где герои актеров задерживают преступников или осматривают место преступления – ведь здесь важна каждая мелочь. «Нам криминалисты очень помогли, - рассказывает единственная женщина в «оперативном составе» Наталья Житкова. – Рассказывали, где в перчатках нужно работать, а где – без. Где щипцами орудовать, а где руками улики брать… Нам важно, чтобы реальные профессионалы, видя это кино, не смеялись».