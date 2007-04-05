Киркоров утихомирил толпу, освиставшую Сердючку (ФОТО)

На передаче «Пусть говорят» меня обвинили, что в песне «Дансинг», которую я везу на «Евровидение», пою «Раша, гудбай!». Чушь полная! - возмущается Андрей Данилко. - Я пою «лашатунмай». Полное название композиции - «Дансинг «Бошетунмай». Дословный перевод этого выражения - «взбивай масло». Оно употребляется в лексиконе монголов, казахов, корейцев. Мы, правда, поем «лашатунмай», потому что в таком звучании слово лучше ложится на музыку. Одна киевская газетенка после моего выступления на отборочном туре сделала умозаключение, мол, там слова «Раша, гудбай!» Отборочный тур превратился для меня в Голгофу. Начали устраивать пикеты, сжигать чучела Сердючки.



Cердючка: на "Евровидении" покажет обаятельную украинскую женщину

То же самое, что в России собирать митинг против Юрия Куклачева: мол, «он издевается над кошками». Такая реакция сейчас возникла и на программе «Пусть говорят». На этой передаче я чувствовал себя Кристиной Орбакайте, которая играла в фильме «Чучело». Было очень несправедливо. Ты говоришь, а тебе не верят.



- Но ведь наверняка есть и те, кто верит.



- Конечно, но мне пришлось оправдываться, что унизительно. Среди гостей этой программы был журналист Артур Гаспарян, который сказал: «Чего оправдываешься, ты же уже спел». Говорю: «Артур, я этого не пел, а если бы спел, то никогда бы не отказывался». Сердючка - голубь мира. И она не может никоим образом строить свои шутки на агрессии. С большим удовольствием ему поддакивал депутат Митрофанов. Ну, с ним все понятно: для политика любой скандал - его хлеб.



- Ваши коллеги по цеху, которые принимали участие в «Пусть говорят», равнодушно наблюдали за «избиением» Сердючки?



- Я очень благодарен Филиппу Киркорову. Он встал и сказал, что был в такой шкуре много раз, когда его несправедливо оскорбляли и унижали. Потом просто вышел из себя и заявил: «Я сейчас уйду из программы, если не прекратится травля Данилко!» Но на этом скандал не утих. Закончили с песней, переключились на другое: «В вас вложили деньги и раскрутили». В меня никто не вкладывал деньги. Это получилось само собой. Людям не хватало чего-то хулиганско-заводного. Ведь у всех случаются свадьбы, проводы, дни рожденья. И я рад даже тому, что, когда выпьют, сразу Сердючку ставят. Значит, она востребована.





Я прошел на конкурс благодаря тому, что на отборочном туре шло честное голосование зрителей.



Це позор!

- Наверняка на фоне скандала двойники Сердючки не упустят возможность заработать и отправятся в чес по городам и весям.



- Когда я вижу двойников, которые работают под Сердючку, меня воротит. Они думают, нацепив жуткую розу или шубу, в которой я не выступаю уже четыре года, можно и обманывать зрителя.



- И все-таки, почему Верка Сердючка решила поехать на «Евровидение»?



- Это хороший вопрос. А не как на этой передаче у Малахова «бэ-бэ-бэ це позор!». Какой позор? Я абсолютно вижу ее в этом конкурсе. Она сыграет на контрасте с другими участниками. «Евровидение» - это конкурс песни, но это еще и шоу, которое идет в ногу со временем и не может быть вечной колыбельной. Сердючка - комедийный персонаж. Славянская мечта, Золушка. И судьба ее очень близка простым людям. Где-то в бараке жила, работала проводницей. Потом пошла в самодеятельность, сделала себе ток-шоу. Со временем записала песню, клип и стала звездой. Покорила Москву, какой следующий этап? Конечно, «Евровидение»!



Недавно националисты выдали в мой адрес - «он позорит украинку, все ржут над украинской женщиной». Я думаю, больные на голову, что ли? Смеются над Веркой Сердючкой! Ну София Ротару - тоже украинская женщина, но над ней ведь никто не смеется. Ну, шо, за идиоты? Люди, которым нужен конфликт, его найдут.



Я и на программе сказал: если вы хотите слышать «Раша, гудбай!», вы это услышите. И, кстати, привел пример с песней Киркорова «Полетели». Ведь если я захочу услышать слово «залетели», я это услышу.



Кстати, мне англичане-корреспонденты би-би-си» сказали, что им понравилась Верка Сердючка и они сразу поняли, она не трансвестит. А вот сами трансвеститы на меня наехали. Думаю, Господи, а они-то че обиделись?! Оказывается, их задело, что я не соблюдаю их жанр травести. Я работаю в этом жанре, но, помимо Сердючки, я выступаю и в других образах, но только на своих сольных концертах, из-за того телевидение бесконечно показывает и «затаскивает» их.



- Для вас главное участие в конкурсе или победа?



- Не важно, какое будет место. Главное, хорошо показаться, чтобы было не стыдно. Я всем артистам желаю на «Евровидении» удачи. И девочкам из группы «Серебро», и Диме Колдуну, и «голубю мира» Верке Сердючке. Что бы ни делали враги и завистники, мы должны быть вместе. Друг другу помогать и поддерживать. Я считаю, что все - достойные представители своих стран. Ура!

