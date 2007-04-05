Киркоров утихомирил толпу, освиставшую Сердючку (ФОТО)

5 апреля 2007, 14:10

На днях Андрей Данилко на один день прилетел из Киева в Москву на ток-шоу «Пусть говорят». Тема передачи была «Серебро» дороже золота». На программу также пригласили Филиппа Киркорова, Дмитрия Колдуна, группу «Серебро», Диму Билана… Уже через несколько минут после начала съемок стало понятно, что все собрались, только чтобы узнать, почему Сердючка в конкурсной песне для «Евровидения» простилась с Россией.

На передаче «Пусть говорят» меня обвинили, что в песне «Дансинг», которую я везу на «Евровидение», пою «Раша, гудбай!». Чушь полная! - возмущается Андрей Данилко. - Я пою «лашатунмай». Полное название композиции - «Дансинг «Бошетунмай». Дословный перевод этого выражения - «взбивай масло». Оно употребляется в лексиконе монголов, казахов, корейцев. Мы, правда, поем «лашатунмай», потому что в таком звучании слово лучше ложится на музыку. Одна киевская газетенка после моего выступления на отборочном туре сделала умозаключение, мол, там слова «Раша, гудбай!» Отборочный тур превратился для меня в Голгофу. Начали устраивать пикеты, сжигать чучела Сердючки.

Cердючка: на "Евровидении" покажет обаятельную украинскую женщину
То же самое, что в России собирать митинг против Юрия Куклачева: мол, «он издевается над кошками». Такая реакция сейчас возникла и на программе «Пусть говорят». На этой передаче я чувствовал себя Кристиной Орбакайте, которая играла в фильме «Чучело». Было очень несправедливо. Ты говоришь, а тебе не верят.

- Но ведь наверняка есть и те, кто верит.

- Конечно, но мне пришлось оправдываться, что унизительно. Среди гостей этой программы был журналист Артур Гаспарян, который сказал: «Чего оправдываешься, ты же уже спел». Говорю: «Артур, я этого не пел, а если бы спел, то никогда бы не отказывался». Сердючка - голубь мира. И она не может никоим образом строить свои шутки на агрессии. С большим удовольствием ему поддакивал депутат Митрофанов. Ну, с ним все понятно: для политика любой скандал - его хлеб.

- Ваши коллеги по цеху, которые принимали участие в «Пусть говорят», равнодушно наблюдали за «избиением» Сердючки?

- Я очень благодарен Филиппу Киркорову. Он встал и сказал, что был в такой шкуре много раз, когда его несправедливо оскорбляли и унижали. Потом просто вышел из себя и заявил: «Я сейчас уйду из программы, если не прекратится травля Данилко!» Но на этом скандал не утих. Закончили с песней, переключились на другое: «В вас вложили деньги и раскрутили». В меня никто не вкладывал деньги. Это получилось само собой. Людям не хватало чего-то хулиганско-заводного. Ведь у всех случаются свадьбы, проводы, дни рожденья. И я рад даже тому, что, когда выпьют, сразу Сердючку ставят. Значит, она востребована.


Я прошел на конкурс благодаря тому, что на отборочном туре шло честное голосование зрителей.

Це позор!
- Наверняка на фоне скандала двойники Сердючки не упустят возможность заработать и отправятся в чес по городам и весям.

- Когда я вижу двойников, которые работают под Сердючку, меня воротит. Они думают, нацепив жуткую розу или шубу, в которой я не выступаю уже четыре года, можно и обманывать зрителя.

- И все-таки, почему Верка Сердючка решила поехать на «Евровидение»?

- Это хороший вопрос. А не как на этой передаче у Малахова «бэ-бэ-бэ це позор!». Какой позор? Я абсолютно вижу ее в этом конкурсе. Она сыграет на контрасте с другими участниками. «Евровидение» - это конкурс песни, но это еще и шоу, которое идет в ногу со временем и не может быть вечной колыбельной. Сердючка - комедийный персонаж. Славянская мечта, Золушка. И судьба ее очень близка простым людям. Где-то в бараке жила, работала проводницей. Потом пошла в самодеятельность, сделала себе ток-шоу. Со временем записала песню, клип и стала звездой. Покорила Москву, какой следующий этап? Конечно, «Евровидение»!

Недавно националисты выдали в мой адрес - «он позорит украинку, все ржут над украинской женщиной». Я думаю, больные на голову, что ли? Смеются над Веркой Сердючкой! Ну София Ротару - тоже украинская женщина, но над ней ведь никто не смеется. Ну, шо, за идиоты? Люди, которым нужен конфликт, его найдут.

Я и на программе сказал: если вы хотите слышать «Раша, гудбай!», вы это услышите. И, кстати, привел пример с песней Киркорова «Полетели». Ведь если я захочу услышать слово «залетели», я это услышу.

Кстати, мне англичане-корреспонденты би-би-си» сказали, что им понравилась Верка Сердючка и они сразу поняли, она не трансвестит. А вот сами трансвеститы на меня наехали. Думаю, Господи, а они-то че обиделись?! Оказывается, их задело, что я не соблюдаю их жанр травести. Я работаю в этом жанре, но, помимо Сердючки, я выступаю и в других образах, но только на своих сольных концертах, из-за того телевидение бесконечно показывает и «затаскивает» их.

- Для вас главное участие в конкурсе или победа?

- Не важно, какое будет место. Главное, хорошо показаться, чтобы было не стыдно. Я всем артистам желаю на «Евровидении» удачи. И девочкам из группы «Серебро», и Диме Колдуну, и «голубю мира» Верке Сердючке. Что бы ни делали враги и завистники, мы должны быть вместе. Друг другу помогать и поддерживать. Я считаю, что все - достойные представители своих стран. Ура!

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