СРОЧНО! Средь бела дня в центре Киева ограбили Яну Клочкову (Эксклюзивные подробности+фото)

Преступники без особого труда прямо посреди оживленной улицы выдавили заднее стекло автомобиля и утащили все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Как ни странно, но сигнализация во время взлома не сработала. Воры позарились не только на сумку, в которой находились паспорт, деньги, сберкнижки, но и на пакет со старыми сапогами и игрушечного медвежонка. Удивительно, но то, что машину ограбили, Клочкова заметила не сразу. Первой внимание на странные куски черной пластмассы на сиденье обратила Яковлева. «Я заметила в салоне какие-то куски черной пластмассы, но не сразу поняла, что это. Мы с Яной сели в салон, завелись, проехали до перекрестка с улицей Коминтерна и только потом почувствовали, что в спину как-то странно дует… Только тогда мы поняли, что сзади нет стекла, а с сидения пропали все вещи: моя сумка с паспортом, деньгами и сберкнижками, пакет со старыми сапогами и даже Янин игрушечный медвежонок!» Обнаружив пропажу медвежонка, Клочкова стала звать на помощь родную милицию. Правда, скромная Яна не спешила представиться, поэтому на том конце провода при словах: «У нас тут взломали машину…», сразу бросали трубку. И так – четыре раза подряд. Не дождавшись помощи от милиции, чемпионка вышла на дорогу и тормознула машину ГАИ, а те, признав в девушке известную личность, тут же вызвали сотрудников Угрозыска. Милиционеры примчались в бобике, нагруженном бомжами. Пока оперативники снимали отпечатки пальцев (они, кстати, обнаружились), бомжей вывели на улицу – чтобы проветрить машину и завести туда Клочкову. Проветриваемые пассажиры бобика радостно помогали следствию: рассказывали, где в этих окрестностях есть подворотни, в которых можно поискать сумку и высказали мнение, что, судя по почерку, работали, скорее всего, наркоманы. Поиски по подворотням оказались безуспешными, но на следующее утро сумка нашлась на близлежащей к месту преступления стройке. Почти все ее содержимое оказалось на месте: преступники взяли только платежную карточку Яковлевой, которую тут же и обналичили, и конверт с пригласительными на эфир «Танцев со звездами…». Зачем – непонятно: не собираются же воры пожаловать на шоу? Что же до Клочковой, то она не особо удручена: - Машина застрахована, стекло мне вставят. А на воров я зла не держу: они несчастные люди! Мы, конечно, столько пережили за эту ночь! Зато поняли, что в жизни главное. Уж точно не деньги…