Чапкис всех научит! (ФОТО)

Григорий Николаевич нам встречу назначил возле станции метро «КПИ». Но когда мы добрались на место, обнаружили Чапкиса танцующим с какой-то совершенно посторонней дамой. «Идет девушка, увидела меня, - «оправдывался» он, - и говорит: «Покажите мне основной ход сальцы!» Ну, как можно человеку отказать? Зато теперь она может пойти этим вечером в любой клуб и прекрасно провести время». (Кстати, после Пасхи знаменитый танцор открывает «Школу танца Чапкиса»). Кстати, от идеи поговорить с Григорием Николаевичем где-нибудь на лавочке в парке, пришлось быстро отказаться: моментально собралась толпа желающих получить автограф на память. Поэтому довелось увести его тихое неприметное место – собственный автомобиль Чапкиса (серебристый «Шевроле»). - Вчера шел по Майдану мимо фотографов с обезьянками, - начал свой рассказ Чапкис. - Подходит женщина: «Можно с вами сфотографироваться?» Пока нас фотографировали, выстроилась огромная очередь. Короче говоря, я около получаса поработал обезьянкой. Причем, чем больше фотографировался, тем больше собиралась толпа людей. Это какой-то кошмар. Еле убежал оттуда!



- Так что, Григорий Николаевич, тяжело бремя славы?



- Ой, да у меня слава была и побольше! Но дело в том, что наша жизнь-то полосатая, как матрац. Чем выше поднимаешься наверх, тем глубже и больнее падать. А у меня в жизни были и подъемы, и падения. Слава и надежда – две проститутки.



- А надежду за что вы так?



- Да с ней же весь мир живет!



- Агитируя весь народ заняться танцами, вы говорите, что движение – это жизнь. Мол, если хотите надолго сохранить здоровье и молодость, то танцуйте. А почему же тогда во времена Советского Союза профессиональные танцоры уходили на пенсию в 36 лет?



- Я ушел в 47. Но даже до 36 лет не все дотягивали… Потому, что это адский труд. Вот вы закончили хореографическое училище в 17 лет и пришли танцевать в ансамбль Вирского. Здоровье, сила, молодость – ах-ах-ах. Лет через десять вас начинает поджимать молодежь.



- А опыт в этом виде искусства ничего не значит?



- Кроме опыта, нужно выглядеть хорошо. Вот вы стоите рядом с 17-летними девочками, с хорошими личиками и фигурками. А вы уже родили – тело не то и морщины свои никуда не спрячете. А травмы? Ушибы, растяжения, переломы, всякие болячки! Да еще и фигурку при этом нужно сохранить! Меня, правда, Бог миловал. Серьезных травм не было. Но, например, моя первая жена потеряла два мениска, когда Вирский ставил в оперном театре спектакль о шахтерах «Черное золото». Там была сцена о рабстве рабочих, которые занимались добычей угля. Все танцоры – женщины и мужчины – танцевали ее на коленях. Вот многие и повредили себе мениски.



- А зачем Вирский так зверствовал? Он не понимал, что такое искусство вредит здоровью?



- Он был жестоким и по отношению к себе. К себе был суров и никого не щадил. Если ему нужно было для выразительности, чтобы вся труппа из 60 человек стала на колени, значит, все подчинялись.



- Рассказывают, будто у него на репетициях люди падали в обмороки?



- Было такое. Потому, что он мог репетировать четыре часа только один поклон. Чтобы все кланялись синхронно… Он был очень жесток в работе. Но ведь именно поэтому он и Вирский!



- А в своей школе вы будете более милосердным?



- У меня вообще другая миссия! Моя задача – научить людей танцевать. Сделать так, чтобы они в себя поверили. Если я покажу какие-то сложные движения, вы зажметесь и не сможете ничего сделать. Мозг начинает путаться, где правая и левая нога… Вот вроде бы стоял нормальный человек, как только его заставляют танцевать, он моментально сковывается… Знаете, с чем бы я сравнил такой эффект? С изнасилованием женщины! Зачастую такие женщины никогда не могут получить кайф от секса. Только от одной мысли об этом ее сжимает страх. Поэтому мне нужно в первую очередь расслабить своих учеников, показать им, что танец – это просто. Нужно только захотеть. Мой главный девиз: «Дай вам Бог желание желать!» Должны гореть глаза! А когда человек перестает хотеть - это начало конца.



В чем прелесть «Танцев со звездами»? Почему они подняли народ на бальные танцы? Да потому, что когда вы смотрите чемпионат мира – это красиво, здорово. Но я так не смогу. Смотрите «Лебединое озеро» - еще лучше. Но у вас же не возникает желания одеть пуанты с пачкой и станцевать танец маленьких лебедей? А «Танцы со звездами» показали, что любой человек сможет – стоит только захотеть. И ко мне на занятия пришли женщины, которые раньше стеснялись. Но все думают: «Раз Писанка смогла, почему бы и мне не попробовать?!»



- Правда ли, что после этого телепроекта резко увеличилась посещаемость школ танцев?



- Стало больше молодежи, которая раньше практически не ходила. А также увеличилось количество людей среднего и старшего поколения.



- Но при этом все равно гораздо больше дам. Почему в нашей стране мужчины мало танцуют?



- Потому, что модны бокс, кикбоксинг, накачивание мышц. А бальные танцы считаются не мужским делом. Да и потом танцполов, клубов нет, куда пойти, чтобы использовать свои умения? Но, кстати, это проблема не только нашей страны. В Европе, Канаде люди тоже мало танцуют. Молодежь увлекается в основном хип-хопом, а еще – просиживает задницы у фонтанов.



- А как вы собираетесь обходиться без мужчин-партнеров в школе Чапкиса?



- Ну, мы надеемся, что они все-таки появятся. Потому, что некоторые танцы без мужчин нельзя танцевать. Даже лучше не начинать. А то вы потом не сможете быть управляемой. Женщина должна быть слабой! Даже если вы одной рукой можете поднять мужа или любовника, все равно нужно показать, будто вы слабенькая. И он пусть думает, что у него на голове корона. Хотя на самом деле это ваш каблук.



- Про украинских женщин часто можно сказать, как в известном голливудском фильме: «Джозефина! Вы опять ведете!»



- Ну, правильно, потому что наш мужчина лежит дома на диване с газетой в руках. А на женщинах – и дом, и семья, и муж, и ребенок.



- В одном из ваших интервью вы сказали: если вам не подходит партнер, бегите от него.



- Потому, что толку не будет. Чтобы вам было хорошо, партнер должен вам нравиться. Пусть не для секса, не для семейной жизни. Но когда вы берете его за руку, вам должен нравиться запах его тела, отношение, характер… Смотрите, что произошло с Ириной Билык? Ее первый партнер по «Танцам со звездами» плюнул и уехал, и она осталась одна. Это и есть несовместимость.



- Кстати, а как вам ее второй партнер?



- Очень хорош. Помните, с Димой Дикусаром танцевала на гала-концерте «Танцев» Оля Сумская. Димочка вроде бы, к слову, встречается с дочерью Оли. Дикусар выручил Билык. И, по-моему, хорошо получилось. Еще, может, помогло то, что с Иры сбили спесь, она стала сама собой. И всю свою трагедию, ночные слезы вложила в танец, и номер с танго получился!



- Мне кажется, аргентинское танго вообще предполагает, что у танцующих должен быть некий житейский опыт, пережитая трагедия что ли… А еще говорят, что чем старше женщина, тем лучше она танцует фламенко, даже если она не так красива и стройна как молодая. (Тут уж в 36 лет на пенсию не уходят!)



- Конечно. Вообще, в любом танце должно быть содержание. Если же этого нет, получается банальная дискотека. Глаза мутные, а люди двигаются, как в сумасшедшем доме.



- Расскажите, чем ваша «Школа Чапкиса» отличается от остальных кружков, секций бальных танцев и прочего?



- Ну, во-первых, у нас будет восемь направлений. Это клубные латиноамериканские, восточные танцы, бродвейский джаз, аргентинское танго, фламенко, хип-хоп, брейк-данс, ну и, разумеется, социальный бальный танец, который будет вести ваш покорный слуга.



- Пардон, а что вы такое социальный бальный танец?



- То, что танцует простой народ, а не профессионалы на чемпионатах. Есть у нас еще особое направление: «сегодня на сегодня». Что это означает? У вас свадьба через неделю. За две-три репетиции мы вас научим свадебному вальсу. Поверьте, очень много желающих! Все загсы направляют ко мне людей. Потом молодожены приходят ко мне с шампанским и говорят: «Все, что стояло на столе – забылось. Черная икра, балыки и т.д. А вот вальс запомнится на всю жизнь». Потому, что они танцевали нарядными – в красивом белом платье, дорогом костюме. Опять же – вальс исполняется в начале гуляния, когда молодожены и гости еще трезвые…



- А потом, когда напьются, наверное, на какое-нибудь ча-ча-ча переходят?



- Что вы! Обычные граждане в нашей стране не знают такого танца. Другое дело, что они могут сыпровизировать – получается этакой микс самбы и ча-ча-ча.



- Скажите, для того, чтобы танцевать, как Алена Шоптенко и Влад Яма, нужно обязательно начинать учиться в 5 лет?



- Нет, почему же? Можно и с трех. Но для того, чтобы достичь каких-то результатов, нужны две составляющие: труд и талант. Если много труда, но нет таланта – лучше тягать штангу. Если есть талант, но много лени – тоже толку не будет. А вот если соединяются и то, и другое, плюс творческое отношение, тогда достигнете самых вершин.



- Григорий Николаевич, а вы только танцуете? Или и спеть можете?



- Нет. Даже после третей рюмки. Да, собственно, вообще не пью.

- Ваша дочь в Италии имеет собственную танцевальную школу, а сын в США?



- Да дочь уже много лет живет в Италии, у нее двое детей. Кстати, моя внучка, которая родилась там, приехала в Киеве и здесь учится в хореографическом училище, стоит у того же самого станка, что и ее мама в свое время. С меня началась танцевальная династия… Когда я развелся со своей второй женой, она уехала в США, сейчас у нее там школа «Чапкис-дэнс». Сын поехал к ней в гости, и уже восемь лет там. У него собственная школа хип-хопа, два дома, ресторан-бар, машины и т.д.



- А у Григория Николаевича есть в Украине два дома, ресторан и прочие материальные блага?



- У меня одна скромная «хрущевка». Но зато там есть камин, арки. О, у меня там такой дизайн! Приходите ко мне домой, накроем стол на две кровати.



- Так я же с кузнецом приду! В смысле с фотографом.



- Ну, я вижу, что без телохранителя не ходишь!



- В этом годы вы в киевском оперном вели Венский бал. Как наш бомонд танцует?



- Плохо. Кроме того – есть проблемы. Вот прежде, чем постирать лифчик или трусики, вы прочитаете этикетку. Правда? А чтобы жениться ничего не надо знать. Почему у нас так много разводов? Потому, что любое прикосновение принимается за любовь, и люди бегут в загс. И также легко развестись. А вот попробуй развестись в Италии! В Америке, если я тебя вот так возьму за руку…



- …Это будет называться сексуальным домогательством!



- Да. Суд и тюрьма. К сожалению, наш народ (и элита тоже) по-прежнему не умеет себя вести. Не знает, что можно и нельзя, как сидеть, стоять, подойти к женщине, взять за руку. Например, только по бальному этикету написанные толстые тома. Это наука еще с петровских времен. К чему приводит незнание этикета? Например, первая моя поездка в Америку с ансамблем Вирского. Нас поселили в шикарном отеле. В ресторане у нас глаза на лоб полезли – ножи, вилки, стаканы, фужеры в несколько рядов. Нам подали красивые пиалы с розовой водой и лимоном. Вот эту воду мы всю выпили и засосали лимоном. А оказывается, в них нужно было помыть руки.



- Но вы же не скажите, что наш бомонд сделал на Венском балу тоже самое!



- Да почти тоже! Было столько проблем, что даже боюсь говорить. Сколько фужеров во время фуршета побилось! При Совдепии были книги «Как не надо себя вести». Проблема в том, что как надо, мы не знали и не знаем.



- Я, как Золушка, мечтала попасть на настоящий бал. А вы так разочаровали… Кстати, Сумская когда-то рассказывала, что на том мероприятии в оперном ей все ноги оттоптали!



- Я же о чем и говорю! Не умеют танцевать, не знают, как себя вести. Например, если у женщины платье с открытой спиной, где должна быть рука ее партнера?



- Наверное, на пятой точке?



- Ну, нужно найти где-то клочок ткани. На балу даже стоять нельзя некрасиво. Вот вы только станете в позу партнером и сразу же нарушите несколько канонов по незнанию. А здесь мелочи очень важны. Из таких деталей состоит вся жизнь. Отношения мужчины и женщины портятся из-за мелочей. «Дура!» - «Дурак!» Потом легли в постель, страсти-мордасти, и все забылось. Проходит некоторое время, история повторяется. Опять забыли. Так накапливается, накапливается – и вдруг разрыв. Из-за пустяка, казалось бы! А рана давно ныла.



- Григорий Николаевич, вот вы такой мудрый человек, а три раза женаты.



- Почему? Учился только на своих ошибках и несколько раз наступал на одни и те же грабли. Слава Богу, к стольки годам-то уже научился!

