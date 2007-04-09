«Кавказской пленнице» - 40 лет! Неизвестные подробности из истории фильма

После первого же показа «Кавказская пленница» обрела такую популярность на просторах Советского Союза, которая не снилась ни одному самому крутому голливудскому фильму. Комедия побила все рекорды, став лидером проката. На картину люди ходили семьями и по несколько раз. Да и сейчас, 40 лет спустя, «Кавказская пленница» есть в домашней фильмотеке, наверное, каждого второго жителя СНГ. Крылатые фразы комедийных героев уже давно живут своей жизнью, а по местам, где проходили съемки организованы популярные среди туристов маршруты по Крыму. Основные сцены снимались возле Алушты у подножья горы Демерджи, на старой дороге Алушта-Перевал, в районе Массандры и возле Ай-Петри. Если бы этот фильм был снят в Америке, то его создатели стали бы вмиг мультимиллионерами. Но советским кинематографистам такое могло только присниться. Например, за свою работу актеры получили всего по 200 рублей гонорара и по 100 премиальных… Такого успеха «Кавказской пленницы» могло и не быть. Ведь фильм сначала не понравился руководству «Мосфильма». Даже после «корректировки», его собирались положить на полку. Но все решил случай. Однажды в выходной день на «Мосфильм» позвонили с «дачи № 1» – товарищу Брежневу на досуге захотелось посмотреть что-то новенькое и веселенькое. Ничего, кроме «Кавказской пленницы», к счастью, под рукой в тот момент не оказалось. Леонид Ильич хохотал до упаду. Ему так понравилась комедия, что он пересмотрел её несколько раз и высказал благодарность председателю Госкино СССР Алексею Романову за «очередную победу советского кинематографа». Хоть комедия получилась превеселая, все же некоторые моменты, бросающие тень на советскую власть, решили убрать. Изменили и вступление к фильму, в котором по первоначальному замыслу Трус пишет мелом на заборе букву «Х», Балбес приписывает «У». Увидев проезжающий милицейский патруль на мотоцикле, герои дописывают «Художественный фильм» и убегают. Сократили сцену, в которой герои Вицина, Никулина и Моргунова исполняют песню «Если б я был султан». Вырезали целый куплет о пьянстве за то, что он бросал тень на светлый образ советского человека: «Разрешит мне жена Каждая по сто, Итого триста грамм – Это кое-что! Но потом, на бровях Приходя домой, Предстоит мне скандал С каждою женой». Слова полюбившейся песенки про медведей, которую в фильме исполняет героиня Натальи Варлей «спортсменка, комсомолка и просто красавица» Нина, тоже изменили. «Где-то на белой льдине, там, где всегда мороз, чешут медведи спину о земную ось», - пелось изначально. Но на худсовете засомневались в таком варианте («у них что, блохи?») и предложили свой: «Где-то на белом свете / … / Трутся спиной медведи». А реплику Фрунзика Мкртчяна «А в соседнем районе жених украл члена партии!» хотели вовсе убрать. После долгих споров вложили в её уста Юрия Никулина. Откорректировали и финальную фразу: «Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!». Её посчитали издевательской. Слово «советский» заменили на «наш». Не смотря на нелегкий путь к телезрителям, и в том виде, в котором её увидели впервые, картина имела ошеломляющий успех. Отрывки из нее цитировали на рынках, общественном транспорте и научных институтах. «Бамбарбия! Кергуду!» или «Шляпу сними!», - говорили друг другу при встрече вместо «Здравствуйте!». Фраза «Короче, Склифосовский», который произносит Балбес, герой Никулина, чтобы закончить лекцию об эпидемии ящура, которую ему читали Шурик и его друг, переодевшиеся в санитаров, и сегодня популярна. Кстати эмоциональное высказывание сердобольного друга Шурика, водителя, работающего в психушке не менее употребляема. «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!», - говорят до сих пор, когда что-то ломается. Многие фразы и сцены были чистой импровизацией. Режиссер Леонид Гайдай не был против того, что сценарий по ходу съемок несколько менялся. Более того, он приветствовал и всячески поощрял интересные находки актеров. За это расплачивался шампанским. В итоге Никулин выдал идей на 24 бутылки аристократического напитка, Моргунов – 18, а Вицин – всего 1. Но не потому, что он ничего не придумывал. Просто он не любил пить. Впрочем, многие актеры, глядя на Вицина, не сомневались, что он любитель алкоголя. На каком-нибудь торжестве Георгий Михайлович мог выпить не больше 50 граммов водки, да и то, чтобы не обидеть приятелей. Про него всегда говорили: «Железный человек Вицын. Норму никогда не превышает и другим никогда не мешает». Георгий Михайлович вообще старался оградить себя от шумных тусовок и все время повторял: «Самое страшное, что придумал человек, — это застолье». Роли алкоголиков ему давались тяжело. На съемках «Кавказской пленницы» актеру надо было пить пиво. Он отказался: «Пиво пить не буду, дайте шиповник». Осушил пять кружек. Вдруг кто-то заметил, что в стакане нет пены, в кадре это смотрится неправдоподобно. Никулин предложил положить в кружку вату. Вицин не выдержал: «Шестая кружка не полезет, хоть с ватой, хоть без ваты!» «Как хотите, Георгий Михайлович, - вмешался Гайдай. - А снять еще один дубль нам придется, причем с настоящим пивом. Вицину пришлось подчиниться. Шестой дубль оказался главным. Были и вовсе не забавные случаи. Во время съемок сцены, в которой Шурик в спальном мешке, сорвавшись с ветки, тонет в горной реке, а главная героиня пытается его спасти, едва не утонула каскадерша, дублировавшая Наталью Варлей. Оказывается, на кастинге она обманула, сказав, что отлично плавает, ради того, чтобы увидеть любимых актеров. В итоге спасать Шурика Нине пришлось без чьей либо помощи. Наталье Варлей пришлось бросаться в ледяную воду реки. Актеры так замерзли, что в сцене, где у них от холода зуб на зуб не попадает, они не играли. Кстати, согреваться пришлось чистым, не разбавленным спиртом. «Кавказская пленница» стала последним фильмом, в котором снялась легендарная троица Вицин-Никулин-Моргунов. Говорят, между актерами никогда не было взаимопонимания. А съемки в комедии Гайдая просто расставили все точки над «i». В один из дней очень известный уже тогда Моргунов пришел на площадку в окружении толпы поклонниц. Естественно, директор картины был не в восторге от такой выходки и попросил девиц покинуть съемочную площадку. Моргунов стоял за барышень горой. Он взял сценарий и демонстративно при всех вычеркнул все сцены с своим участием. Моргунова отправили в Москву. Больше режиссер его не снимал. Хотя после такого успеха картины Гайдаю предлагали сделать продолжение. Даже сюжет был: Товарища Саахова все-таки посадили в тюрьму. На зоне ему поручили весьма унизительное для кавказца дело – руководить зековским ансамблем художественной самодеятельности. Естественно, желающих мало. А женские роли на зоне вообще играть никто не хочет. Поэтому Саахов сам выряжается барышнями, что вызывает сарказм «коллег». После всех злоключений заключенный возвращается в родные места в надежде восстановится на работе, но его кресло уже занимает его бывшая невеста Нина. Жаль, но советское Госкино не позволило воплотить задумку на экране.