Участниц «Мисс Украина» упекли в санаторий!

9 апреля 2007, 13:37

Первого апреля в международный День дураков двадцать шесть участниц конкурса «Мисс Украина-2007» в срочном порядке поселили в столичном санатории в Пуще-Озерной. Нет, со здоровьем красавиц как раз все в порядке, просто организаторы конкурса решили оградить девушек от мирских забот и создать им все необходимые условия для полноценной подготовки к финалу конкурса. Тревожить и так нестабильное здоровье жителей санатория конкурсантки будут в течение двух недель.

Побывав в месте дислокации претенденток на столь лестное звание самой красивой девушки страны, можем со всей ответственность сказать, что все слухи о том, что подготовка будущих Мисс сродни военной, действительности не соответствует. Конечно, определенный режим у девушек есть, но влиться в такой ритм жаждущим победы не составило особого труда. Пышущие здоровьем участницы конкурса признаются, что такая жизнь им нравится. «Определенного времени подъема у нас нет, главное успеть к завтраку, который начинается в девять утра. Как провести время до этого момента, каждый решает сам. Большинство девушек утром бегает по территории санатория, наслаждается утренней прохладой и чистым воздухом. Есть и такие, которые медитируют у себя в комнате, ну или просто отсыпаются». После завтрака у красавиц начинается репетиция и примерки. Все это длиться до обеда. Покушали, и снова в танцевальный зал. И так каждый день. Специального меню для девушек санаторные повара не разрабатывали: кормят теми же блюдами, что и остальных жителей. Меню, правда, диетическое. В основном каши, супы, мясо и картофель. Те, кто надеялся сбросить вес во время подготовки, могли сразу распрощаться с этой идеей, на кашах особо не похудеешь. Зато есть и такие участницы, которым организаторы конкурса настоятельно рекомендуют набрать пару килограммов. Как признались миски, откармливают исхудавших «всем взводом». Живут девушки по двое в комнате. Кому с кем жить решали сами. Если особых предпочтений не было, расселяли наобум. Девушки рассказывает, что некоторые были знакомы еще до Мисс Украина – встречались раньше на других конкурсах. Тем, кто не первый раз воюет за звание или же занимается модельным бизнесом, жить в таком режиме не составляет особого труда. А вот красавицам, которые впервые попали в такие условия, понадобилось время, чтобы адаптироваться. Многие из них еще так и не привыкли. Свободное время у девушек начинается после семи часов вечера. Уставшие после репетиций, вечерние часы они тратят в основном на общение. Ходят друг к другу в гости, прогуливаются по территории санатория (принимать посетителей категорически запрещается, максимум – можно оставить на проходной передачу). Как только участницы конкурса переступают порог танцевального зала, они полностью отдаются в руки режиссеру-постановщику шоу Олегу Ефремову и модельеру Виктору Григорьеву. На часы тренировок девушки полностью отказываются от своего «я» и немалых амбиций, и, порой, скрипя зубами, молча выполняют все требования. Олег никакой снисходительности к претенденткам на звание не проявляет, гоняет всех по полной программе. В моменты особого эмоционального накала может и «крепко» выразиться. И так получается, что в течение многих часов, девушки сотни раз повторяют свой выход, по новой учатся дефилировать, правильно выставлять ноги, вовремя поднимать руки и т.д. Каждое движение четко поставлено и отрепетировано, никакой импровизации, никакой инициативы. Все делается только так, как сказал режиссер. Небольшой перерыв заполняется примеркой костюмов. Купальники и наряды для первого выхода у всех одинаковые. Во время примерки выяснилось, что большинство костюмов раскроили как минимум на пару размеров больше. Благо время для того, чтобы перешить достаточно. Помощницы Григорьева снимают новые мерки, закалывают девушкам манишки и юбки, прячут оголенные попы и грудь. После примерки купальников и костюмов для первого выхода, Виктор достает двенадцать черных вечерних платьев – предназначенных для полуфиналисток. Поскольку, кто выйдет в полуфинал неизвестно, мерки снимались с основных типажей фигуры: очень худых, худых, стройных и естественных. Каждая из двадцати шести участниц должна была примерить платье полуфиналистки своего типажа и походить по подиуму, чтобы привыкнуть. По выражению лиц девушек можно сказать, что каждая из них уверена, что в этом платье на сцену выйдет именно она. Но, несмотря на волю к победе, настроение у девушек дружелюбное, никаких признаков подпольных войн после пяти дней совместного проживания не заметно. Ведут себя красавицы по отношению друг к другу доброжелательно, ну, или, в крайнем случае, безразлично. Перерыв вместе с примеркой заканчивается, и девушки снова неохотно возвращаются к репетиции.

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