Ассия Ахат принимает молочные ванны и продюсирует невесту Андрея Ющенко (ФОТО)

В качестве декорации в кадре сначала использовали двуспальное ложе с серебристым покрывалом и розовой подушкой, на котором артистка меняла позы одна эротичней другой. А ближе к полуночи, когда большая часть журналистов отправилась по домам готовиться к пасхальным праздниками, декораторы разместили в центре кадра гигантского размера стеклянный бокал. Чтобы наполнить его, с молокозавода пригнали цистерну с двумя тоннами молока, в которое и погрузилась Ассия. Правда, артистка не решилась раздеться полностью и принимала ванные в цельном розовом купальнике. Стилем певицы на сей раз заведовали визажист Анжела Посохова, стилист Ольга Навроцкая и парикмахер Елена Твелина. «Ася, не морщи лоб! А то придется сейчас делать инъекцию «ботекса», - со знанием дела стращали артистку профи. Созерцание атрибутов красивой жизни то и дело наталкивало журналистов на каверзные вопросы относительно источников финансирования творчества и бюджетных клипов гламурной скрипачки. Но Ахат категорически отрицала помощь в этом деле супруга, владельца сети супермаркетов «Ля Фуршет», утверждая, что уже много лет на самоокупаемости. Мало того, она еще сама продюсирует группу «69», которая в последнее время приносит солидные дивиденды и даже вовсю готовится к тому, чтобы экспортировать свое творчество в сопредельную Россию. Кстати, поговаривают, что солистка этой группы Диана с недавнего времени числится в девушках у одного из самых завидных украинских женихов – Андрея Ющенко. Познакомил их одни из друзей «царевича». Сей факт Ассия Ахат комментировать отказалась, мотивируя том, что не вмешивается в личную жизнь подчиненных.