Последний день Виктора Григорьева (Эксклюзивные подробности)

11 апреля 2007, 15:28

Последняя неделя в жизни Виктора Горигорьева была очень насыщена событиями. Он как режиссер-постановщик готовил шоу для «Мисс Вселенная», шил костюмы для участников проекта «Танцы созвездами-2» и «Мисс Мира». Накануне того злополучного дня он провел бессонную ночь над костюмами для номера Ирины Билык для «Танцев со звездами». Торопился, торопился, вроде бы боялся что-то не успеть. Кстати, по странному стечению обстоятельств, для конкурса «Мисс Мира» он впервые сшил черные вечерние наряды…

Перед эфиром «Танцев со звездами» Витя побывал на площадке и помог Ирине Билык подготовиться к выступлению. Свои пригласительные за столик в первом ряду Витя отдал своим приятельницам, которые приехали к нему из Донецка. «У Вити постоянно гостили какие-то друзья, знакомые, которые приехали – поступать, в командировку или на шопинг. И он никому не отказывал, всем давал приют, помогал по возможности», - рассказала о своем друге певица Галлина. Поскольку Ирина Билык после «Танцев…» в этот вечер отмечала свой день рождения, Витя вместе с 5-летней девочкой отправился домой – принять душ и передохнуть. Девочка даже подготовила для именинницы стишок... Донецкие гостьи хватились Виктора еще в 12 часов ночи. На телефонные звонки он не отвечал. Поэтому женщины отправились к нему домой и стали звонить в дверь. Ее никто не отворил, не смотря на горевший в окнах свет… Знакомые успокаивали женщин, что не стоит зря беспокоиться, поскольку Витя был очень уставшим, а спал он крепко. Рассказывали по опыту, что заснувшего Витю не могли разбудить даже пушечные выстрелы. Поэтому женщины решили, что Витя просто уснул вместе с ребенком. Но певица Галлина стала настаивать на том, чтобы взламывали дверь. «Я сразу запаниковала. – рассказывает она. – Витя мне сам рассказывал, что за неделю до этого он чуть не погиб. А я недавно разбила зеркало в ванной. Все знают, что это очень плохая примета». Дело в том, что он снимал квартиру в доме старой конструкции, в котором вода нагревается с помощью газовой колонки. Она пришла в неисправность – давала утечку газа, да и вытяжка в ванной работала плохо, поэтому, когда Витя лег принимать ванную, почувствовал, что отнимаются конечности. Паралич в таких случаях наступает очень быстро буквально в течение 4-10 минут. На тот момент дома у Вити были его знакомые и вместе с соседями они взломали дверь в ванную… Через неделю случай повторился. Поскольку Григорьев был занят под завязку всю неделю, так и не нашел времени вызвать мастера, чтобы починить колонку. Поэтому, когда он решил вновь принять ванную, случай повторился. Но на этот раз помочь Вите уже никто не смог. Как показало вскрытие, смерть наступила где-то в 22.00. Эксперты предполагают, что почувствовав, что конечности немеют, Витя попытался встать, но поскользнулся и, ударившись головой, потерял сознание. Поэтому погибли все, кто находился в квартире - и 5-летняя девочка, и любимая кошка дизайнера...

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