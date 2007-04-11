«Скорпионс» в Киеве!

В Киеве музыкантам вручили пасхальные куличи, заставили биться крашенками (немцы отказались от столь экстравагантной процедуры), а также подарили украинскую бандуру. Рудольф Шенкер с интересом изучил диковинный музыкальный инструмент и даже чуть-чуть побренчал на нем. В столице Украины «Скорпы» покатались на байках с байцерами из мотто-клуба "Silver Bullets», покутили в клубе «Авалон» и дали концерт. На концерте во Дворце спорта был аншлаг. Публика собралась весьма разновозрастная – он дедушек до деточек. Некоторые родители приводили (приносили) с собой малолетних отпрысков. На входе зрителям вручали программки с текстами песен – наверное, чтобы зрители могли в зале подпевать. Хотя, кажется, слова и так все знали наизусть. Также в холле Дворца спорта все желающие могли сфотографироваться на фоне огромного плаката «Скорпионс». Правда, некоторые - предпочитали со стоящими рядом полуголыми девицами. Выход на сцену музыканты затянули на полчаса. Но все это время звучала их музыка, так что публике было не скучно. Как и обещали, «Скорпионс» дали концерт в жесткой хард-роковой манере, чего, собственно, и ожидали их фанаты.