Киев простился с дизайнером Виктором Григорьевым

Желающих проводить Виктора в последний путь было столько, что маленькая церквушка не могла их вместить. Многие так и не смогли попасть внутрь и дожидались конца церемонии на улице. Скорбящие по утрате близкого человека прятали заплаканные глаза за темными очками. Даже мужчины не могли сдержать эмоции и, не смущаясь, утирали слезы. Поддержать маму и старшего брата погибшего пришли Ирина Билык (платье, в котором певица последний раз выступала на «Танцах со звездами» шил именно он), Ассия Ахат, дуэт «Алиби», группа «СМС», Руслана Пысанка, Ольга Сумская с супругом, Алексей Дивеев-Церковный (давний друг погибшего помогал нести гроб), коллега по цеху дизайнер Сергей Ермаков, Игорь Кондратюк, Влад Ряшин, Светлана Леонтьева, Александра Николаенко, Лилия Подкопаева, Ян Табачник с супругой Татьяной Недельской, Виктор Павлик, коллеги по конкурсу «Мисс Украина - 2007» Лилия Кузнецова и Олег Ефремов, и многие другие с кем дружил и сотрудничал Виктор. После прощальной панихиды в Киеве, тело погибшего перевезут на родину в село Ясиноватое Донецкой области.