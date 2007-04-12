Барбаре Быльской не понравились украинские девушки (Эксклюзивные подробности)

Корона победительницы досталась Людмиле Бикмуллиной, 21-летней студентке Харьковского национального фармацевтического университета. Но, кстати, не видать бы ей сего головного украшения с бриллиантами, если бы не бабушка красавицы. Именно она отправила анкету внучки на конкурс. Интересный факт: корону на голову Людмиле водрузила сама Александра Николаенко. Хотя обычно на таких конкурсах это делает прошлогодняя победительница. Но Инны Цымбалюк почему-то на шоу не оказалось. Поговаривают, будто у нее в последнее время возникли «разногласия» с Николаенко, которая добилась, чтобы украинская девушка впервые в истории попала в двадцатку финалисток на «Мисс Вселенная». За титул «Мисс Украина Вселанная» сражались десять самых красивых девушек страны. Какая из барышень представит Украину на международном конкурсе, который пройдет в Мексике 28 мая, определяло исключительно звездное жюри. Ну, во-первых, сама Александра Николаенко (владелица конкурса «Мисс Украина Вселенная» и просто красавица). Ей помогали: известный российский актер Сергей Астахов, мировой рекордсмен по плаванию Олег Лисогор, пожалуй, самая известная и высокооплачиваемая украинская модель в мире Снежана Онопко, а еще – польская актриса Барбара Брыльска. Знаменитая полячка, к слову, оказалась не шибко довольной результатом выбора девушки. Мол, красота – это не только внешние данные, должно быть еще и некое содержание. Интересно, что на вопрос о собственном секрете красоты Надя-Барбара только многозначительно хохотнула. (Но он-то всем известен: нужно, чтобы за тебя пела сама Алла Пугачева, а говорила Валентина Талызина). Думается, что в Украину Барбару Брыльску «заманил» режиссер и клипмейкер Максим Паперник (она у него снялась в комедии «Странное рождество»). Вообще-то, актриса лишь бы у кого не снимается. Но высокий и симпатичный Макс однажды заявился на дачу Брыльской и сильно понравился хозяйке. Надо полагать, что теперь актриса будет частой гостьей в нашей стране. На финал конкурса, проходивший в «Премьер-Паласе», пришли взглянуть также: Татьяна Недельская с Яном Табачником, главные редакторы газет «Бульвар» и «Факты», дизайнер Диана Дорожкина, бывшая «виагра» Кристина Коцготлиб с бойфрендом, отложил свои дела «транспортный министр» Рудьковский (это ничего, что в стране политический кризис, как говорится: война преходяща, а красота спасет мир!), Виктор Павлик, разумеется, президент модельного агентства «Карин» Влада Литовченко, Ольга Сумская. Муж Оли Виталий пришел уже под конец шоу, и Ольга начала его усиленно кормить – было такое впечатление, что он пришел на конкурс только для того, чтобы поесть. А с другой стороны, зачем ему эти модельные красоты, когда есть своя – под боком?