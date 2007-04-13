Страшные подробности о жизни украинских звезд

Накануне пятницы 13-го знаменитости поделились своими страхами и рассказали о встречах с потусторонними силами. Оказалось, любимцы публики – самые суеверные люди. «Я суеверный, - признается Александр Пономарев. - Наверное, у каждого человека, не говоря уже об артистах, есть свои «забобоны». Кто-то не любит число 13, кто-то всегда встает с одной и той же ноги, кто-то ничего важного не планирует на понедельник, кто-то не смеется в пятницу. В общем, причуд хватает. У меня они тоже есть, но я никому о них не рассказываю, чтобы никто не мог воспользоваться моими слабостями. Да, у меня есть оберег. Но что это такое я тоже не скажу. Уверен - тогда пропадет его сила». О всех приметах (хороших и не очень) золотой голос Украины узнал, еще учась в консерватории. Сокурсники быстро рассказали ему, что какая мелочь предвещает. «А так как я человек мнительный, то сразу стал следовать всем советам, чтобы ничего плохого не произошло. Правда, в последнее время стараюсь не узнавать новые приметы. Мне и старых хватает…». Интересно, что певец неоднократно видел вещие сны, но какие именно и про что – не признается. Видимо слишком откровенные… Помимо суеверий, которые окружают Тамару Гвердцители в обычной жизни, есть у нее и чисто профессиональные. Например, на сцену она всегда выходит только из левой кулисы. А еще грузинский соловей предпочитает играть только на черном рояле, сесть за белый инструмент для нее плохая примета. Очень любит Тамара, чтобы мама перед концертом подержала ее за руку. «Это к успеху, – считает певица. - Если приметы не злые, то почему бы и не придерживаться их?! Я вот, допустим, во все свои поездки, на все гастроли вожу с собой двух любимых с детства кукол. Это мои талисманы, они постоянно рядом. Еще мой сын Сандро, когда был маленьким, подарил мне колечко. Пошел с бабушкой в магазин и сам выбрал его для меня. Хотя кольцо не очень дорогое, для меня оно имеет особую ценность, это ведь подарок самого дорого мне человека. Я стараюсь не снимать его – оно приносит мне удачу». А вот певица Галина, хотя человек мнительный, к гадалкам не ходит, а больше полагается на свою женскую интуицию, которая ее еще ни разу не подводила. «Вообще-то гадания вещь очень интересная – признается она, - хорошая старинная русская традиция. Когда я училась в хореографическом училище, то жила в общежитии. Мы с подружками не раз пытались узнать свою судьбу. Гадали на суженных. Ну, о чем еще можно мечтать в столь юном возрасте?! Под подушку клали записки с мужскими именами, а на утро вытягивали их и узнавали на какую букву будет имя суженного». Гале удалось вытянуть сразу две записки. Вторая с литерой «В». (10 лет звезда эстрады прожила с мужем Василием Горбалем) «В тот же год, перед Новым годом с нами произошел один мистический случай, который на много лет изменил мое отношение к гаданию. В полночь мы с подружками закрылись в комнате, выключили свет. Гадали на зеркале, а во время этой процедуры нельзя ни в коем случае оглядываться назад. Одна из гадающих девушек повернулась. Раздался шлепок, и она ощутила как бы пощечину от кого-то. Мы настолько испугались, прервали гадания и включили свет… А девушка, между прочим целый месяц проходила с синяком от ладошки на щеке». Что касается «пятницы 13-го», то к ней певица относится совершенно спокойно, поскольку зачастую теряет счет не только числам, но и дням недели. «Если верить в различные гадания и гороскопы, то в прошлой жизни я была мужчиной, моряком и жила на берегу моря, – уверена популярная телеведущая Ангелина Вовк. - В следующей же жизни опять буду мужчиной. Я думаю, что там, в прошлой жизни, с женщинами я не очень хорошо обращалась, и меня направили на перевоспитание, чтобы почувствовал себя в женском обличье». Ангелина Михайловна в разумной степени суеверна - не бросается с головой в различные предсказания, однако считает, что иногда к ним стоит прислушиваться. С потусторонними явлениями ей в своей жизни сталкиваться приходилось. Можно даже сказать, что Вовк удалось одной ногой побывать «на том свете». Как-то она очень тяжело болела. Попала в больницу с острым воспалением. «Состояние было тяжелое, я уже практически умирала. И мне так захотелось откусить яблоко, и чтобы капли сока брызнули мне на губы, а еще... хотелось пройти ранней весной, по тенистой сосновой алее, когда все тает, снег хрустит под ногами, проваливается и разламывается с треском. Эта картина у меня перед глазами до сих пор. Позже в книге одного известного автора я читала, что на грани смерти и жизни у него тоже были такие точно видения. Знаете, наверное, когда человеку грозит смертельная опасность, его тянет соединиться с природой. Мне тогда казалось, что если я выживу, остаток жизни проживу по-другому». Врачи уже не надеялись вытащить из глубокой комы несчастную женщину, однако случилось необъяснимое чудо. Ангелина Вовк пошла на поправку и вскоре выздоровела, однако длинный темный коридор с ярким светом в конце до сих пор вспоминает как страшный сон. Народной любимице очаровательной Таисии Повалий с мистикой в жизни сталкиваться не приходилось, и особого желания пообщаться с потусторонними силами звезда не изъявляет. Поэтому, перед тем как въехать в свой нынешний дом из церкви был приглашен батюшка, который освятил жилище знаменитости. Поэтому барабашек у Повалий нет. «А вот домовой наверняка есть! – улыбается Тая. -- Кто-то же должен охранять наш покой и следить за хозяйством. Мы его не видим и не слышим. Видимо он очень мирный и добрый». А еще, в доме народной артистки Украины нельзя свистеть. Денег не будет! «Если черная кошка перебежала дорогу, мы либо пытаемся объехать, либо ждем когда кто-нибудь другой пройдет первым», – смеется муж и продюсер Таисии Повалий Игорь Лихута.- А еще я никогда не хвалю Таю перед концертом - это очень важная примета, которой всегда придерживаюсь. Только после». В прессе много писали о том, что у Повалий есть персональный астролог, однако сама Тая называет этого человека скорее «душевным доктором». Что же до пятницы 13-го, то для Повалий это ни что иное как… название известного голливудского фильма! Звезда 80-х Надежда Чепрага признается: «Я верная, а не СУЕверная. Единственное, я знаю, что когда чешется правая рука, я буду с кем-то здороваться, это к гостям, а если левая – то к деньгам. Вот эта примета всегда сбывается». Что касается примет относительно профессиональной деятельности, то певица их свято придерживается: «Я знаю, если перед концертом, во время репетиции много ругани, ссоримся, то будет хороший концерт. Если все пройдет гладко – значит не очень. Если возвращаюсь, то обязательно смотрюсь в зеркало. Правда если я уже на сцене, а концерт задерживается минут на 10-15 минут, НИКОГДА не уйду, не вернусь со сцены в гримерную обратно. Иначе не повезет». Амулетам Надежда Алексеевна не доверяет. Ее всегда сопровождает лишь нательный крестик. Для Виктора Павлика «Пятница, 13-е» - это старое, кино, которое он смотрел в юности в районном клубе. «Помню, как там отрезали руки, ноги, головы, в общем, настоящая жуть! – говорит артист. – Но сам по себе я не верю ни в даты, ни в приметы, ни даже в гороскопы. Вот «кролик» Володя Данилец утверждает, будто нельзя – есть семечки артистам. Якобы гонораров не будет. Я к этой примете отношусь только как певец – семечки могут повредить горлу. Что же касается дат, то, например, я не побоялся жениться 1-го апреля. Ну, может, роспись наша для постороннего глаза выглядела несколько дикой: жених и невеста в кроссовках и рваных кожанках, а вокруг – рокеры-друзья. Но, не смотря на такую «смешную дату», мы с супругой уже прожили десять лет вместе и недавно отпраздновали «стеклянную свадьбу».