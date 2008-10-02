Катя Осадчая поздравила Ани Лорак с днем рождения в Париже (ФОТО)

Певица решила в этот день вырваться от друзей и поклонников и отметить круглую дату за романтическим ужином во французском ресторане на Елисейских полях наедине с женихом Муратом...и съемочной группой программы "Светская жизнь". Катя Осадчая встретилась с именинницей возле Триумфальной арки и первым делом одарила певицу огромным букетом гортензий. Каролина была в праздничном настроении, прогуливаясь по Елисейским полям, девушки вдоволь поболтали по душам. По дороге им то и дело встречались украинские туристы, которые брали у двух знаменитостей автографы и фотографировались вместе с певицей и телеведущей. Ани Лорак даже спела несколько куплетов прямо посреди улицы! "Париж для нас с Муратом особенный город, - говорит Ани Лорак в интервью Кате Осадчей, - именно во французскую столицу мы отправились в наше первое совместное путешествие. Здесь зарождались наши романтические отношения. Как и в первый свой парижский визит, сегодня мы снова пошли в кабаре "Лидо". Я обожаю их шоу! Мурат меня там даже пригласил на танец и мы так отплясывали между столиками, что посетители решили, будто мы - часть шоу". После прогулки Каролина, Мурат и Катя отправились на праздничный ужин. Начали с лукового супа, продолжили устрицами, улитками и крабами. Теледива Катя Осадчая, частая гостья французской столицы, проводила мастер-класс по орудованию всевозможными столовыми приборами для разделывания морепродуктов. Запивали изысканные лакомства сухим шампанским, тосты следовали один за другим. Во время трапезы то и дело Каролина получала смски от друзей и зачитывала их. В подарок имениннице программа "Светская жизнь" заказала шоколадный торт от знаменитой парижской кондитерской. Вынося к звездному столу торт со свечами и бенгальскими огнями, все официанты ресторана выстроились полукругом и стали по-французски петь "С днем рождения". Стоя аплодировал весь зал! Каролина от счастья прослезилась и поцеловала жениха. Когда же свадьба? Когда же дети? Как еще веселилась в Париже сладкая парочка? Что купила Ани Лорак на французском шопинге? На эти вопросы уже есть ответы.