СРОЧНО! Дима Коляденко избил фабриканта (ФОТО)

Открыв двери Звездного дома, известный шоумен застал там неожиданную картину. Посреди гостиной трое неизвестных в черных масках привязывали к стулу Борю Апреля. «Фабрикант» сопротивлялся, как мог, но руки его уже были связаны, а рот заклеен скотчем. - Что случилось? Почему он связан? – постарался разобраться в ситуации шоумен. - Боря себя очень плохо ведет – не моет посуду, сам перестал мыться, а, к тому же, еще и ругается! - пояснили незнакомцы, снимая маски. Оказалось, что «злодеями» были Владимир Дантес, Максим Барских и Вадим Олейник. Ребята уже давно планировали устроить Боре «темную», и вот, наконец, подвернулся удобный случай. Сперва в Коляденко проснулось сочувствие к «потерпевшему»: наклонившись над Борей, он расспрашивал, сколько ему лет, почему он позволяет себе такое поведение. И тут кто-то из ребят обронил: «А еще Апрель не смотрит «Шоуманию». - Как? - возмутился Дмитрий. – А ну мочи его, ребята! Тут Дима принялся в шутку избивать Апреля сумкой. Участники проекта тоже не стояли в стороне – подушками и даже плюшевым мишкой они энергично «обрабатывали» Борю. После этого ведущий поставил Апреля на … гречку, заставив ступнями перебирать крупу. - Мучалки только начинаются! – весело предупредил Дима. – А теперь отбирай пальчиками черненькие крупинки в одну сторону, беленькие – в другую. Почему ленишься? В финале всех «пыток» Коляденко потребовал: - А теперь, Боря, признайся, что ты – не звезда! Но Апрель, крепкий орешек, не сдался, продолжая упрямо твердить сквозь скотч: «Я - звезда!». Такое упорство вызвало уважение со стороны «фабрикантов» и гостя Звездного дома. - Оставайся таким, какой есть! – давал ведущий напутствия, отпуская Бориса. – Если очень захотеть – звездой стать можно. Только нужно знать, что шоу-бизнес – это пот, немножко крови и, конечно, талант!