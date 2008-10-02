Бондарчук и Астафьева записались на танцевальные курсы

29 сентября в Киеве состоялась презентация всемирного танцевального обучающего проекта Drive Dance Project. Основное отличие проекта состоит в том, что для того чтобы получить доступ к всемирно известным преподавателям, которые перевернут представление о современном танце, не нужно выстаивать очереди кастингов, нервничать, переживать, участвовать в отборах и в телепроектах. Достаточно просто записаться на обучающий курс. Напомним, что преподавателями первого Drive Dance Project, которые стартует 13 октября в Киеве, станут Nader Musharbash - танцор всемирно известного мюзикла Cats, Kirsty Diers – танцовщица шоу Мадонны, Mandy Rutherford - звезда танцевальной школы Broadway Dance Centre. И пока звездные преподаватели пакуют чемоданы, все больше украинских звезд записываются в участники проекта. Группа «Nikita» и группа «А.Р.М.И.Я.», Василий Бондарчук и Асия Ахат, Игорь Посыпайко. Набор учеников еще не закончен и участвовать в проекте может каждый. «Я безумно рада что смогу поучиться у таких профи! Фишкой дуэта «NikitA» как раз и являются танцы – немного агрессивные и сексуальные. Когда мы с Юлей танцуем, то можем настолько завестись, что начинаем целоваться и царапаться прямо на сцене», - говорит Даша Астафьева. «Не секрет, что для зрителя есть два главных критерия, по которым он оценивает певца – это голос и умение двигаться и держать себя на сцене. Мой секрет того, как завести публику на концерте - это танец в сочетании с драйвовой песней. С нетерепением жду начала тренировок, возможно с преподавателями из Лондона мы поставим для меня специальный номер», - рассказывает о своих планах Бондарчук. Приятным бонусом для участников станет эксклюзивная тренировочная форма созданная для проекта Drive Dance Project дизайнером Ксю Марченко. Василию Бондарчуку похоже она понравилась больше всех, так как он переоделся в форму прямо во время пресс-конференции. Танцевальный курс длится всего 3 месяца. За это время у любого киевлянина, независимо от возраста и подготовки, будет возможность овладеть современным клубным танцем. 2 года назад проект с успехом стартовал в Москве, где звёздными учениками стали Жанна Фриске, Сергей Лазарев, группа "Фабрика", "Блестящие", "Бандерос", Тимати и другие.