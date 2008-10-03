Рэппер Серега подрался из-за Маши Малиновской

На главные роли - неожиданно для многих - были приглашены непрофессиональные актеры. Боксера, влюбленного в блондинку Катю, играет рэппер Серега. А саму блондинку, соответственно, российская телеведущая и скандальная светская львица Маша Малиновская. Поговаривают, выбор режиссера не случаен - мол, между Серегой и Машей и в жизни роман, одна совместная поездка в Куршавель чего стоит! По сценарию, герой Сереги безнадежно влюблен в Катю. Она же, в свою очередь, безнадежно влюблена в дензнаки. Посему на пару с таким же авантюристом, персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации Сергунчиком, пытается заработать деньги в мире моды. Для этого парочка привлекает итальянского дизайнера Карла Поцнальдини (говорящая такая фамилия, не правда ли?), чтобы разбогатеть с помощью его гениальных коллекций. «Голубого» Сергунчика играет московский актер Михаил Полицеймако - сын знаменитого Семена Фарады. Гламурного итальянца Поцнальдини блестяще воплощает на экране этнический грек украинского происхождения Эвклид Кюрдзидис. Задействованы в фильме и украинские актеры. Ведущего церемоний играет Остап Ступка. Небольшая роль досталась также и Васе Бендасу. Один из самых ярких эпизодов снимали в крупном киевском торговом центре, где есть настоящий подиум. Среди худеньких и уставших моделей Малиновская выглядела настоящей звездой. Поскольку на подиуме она появляется практически неглиже, посему фотосъемку категорически запретили. Сразу после выхода в белье Машу укутывали в теплый плед. В перерывах она скучала над листьями салата и порцией суши. Кстати, в отличие от других персонажей, все вещи героини Малиновской были взяты из ее обширного гардероба. Как оказалось, там было даже то, о чем художники по костюмам и не мечтали. Богатая девушка! Правда, во время этой съемки Маша чуть не травмировалась. После команды «Мотор!» она, обутая в туфли на огромном каблуке, медленно двинулась по подиуму, но вдруг споткнулась и упала. Учитывая немаленький рост мадемуазели, ударилась прилично. Но – могло быть и хуже. (То есть, это случилось, но позже: через день Маша так сильно простудилась и заболела, что ее забрала с площадки «скорая»). Как рассказали помощники режиссера, был в комедии также эпизод, где герой Сереги дерется на ринге. Партнерами рэппера были на съемках настоящие американские чернокожие профи. Войдя в раж, эти ребята пару раз серьезно двинули артиста. Так что у Сереги остались к режиссеру претензии… Кстати, и Серега, и Михаил Полицеймако принимали участие в шоу «Король ринга», так что с боксом встречаться им уже приходилось. В этой связи Михаил решил сфоткаться вместе с другом-рэппером. Серега честно сказала: «Миша, я тебя уважаю, но - прости, ты в таком виде, что… Меня ребята не поймут». Действительно, гардеробчик «голубого» Сергунчика явно контрастировал с мужественной постатью Сереги, облаченной в спортивный костюм. Все расхохотались. А Миша не обиделся, а просто… надел куртку одного из друзей Сереги, и они, обнявшись по-дружески, таки сфоткались… Премьера комедии состоится и в России, и в Украине в начале 2009 года.