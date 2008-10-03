У Никитина начался кризисный период, его тянет на коротконожек (ФОТО)

Никитин запускает новую украиноязычную поп-группу «ПО-МА-ДА!», созданную в пику надвигающегося кризиса. Руководители ведущих масс-медиа давно упрекали mamamusic в создании исключительно русскоязычных проектов. На что Никитин отвечал, что пока не нашел подходящих артистов, которые смогут выразить себя по максимуму, исполняя песни на украинском языке. Но недавно три девушки пробились к Никитину, и настолько поразили его своей искренностью и харизмой, что он впервые приступил к созданию украиноязычной группы. «Оксана, Влада и Cherry идеально подходят друг другу. У них одинаковый рост – 150 сантиметров – и общие интересы. Они мегаискренние в том, что делают, и полностью отдаются любимому делу», – говорит Юрий Никитин. Очень странно, что господина Юрия Никитина потянуло на коротконогих, неужели действительно у него случился кризис… Кстати, недавно состоялись съемки первого клипа группы на песню «Cheri Cheri Lady», из репертуара группы «Modern Talking» с украинским текстом. Режиссером видео в стиле трэш стал Александр Филатович. А стилист Юрий Жуйков одел девушек в джинсово-металлические наряды в духе 80-х. В них «ПО-МА-ДА!» танцевала на фоне сине-оранжевого флага. Подыгрывали девушкам четыре виолончелиста. Один из них, Казимир, играл на виолончели с живыми питонами по имени Себастьян и НикитА на руках. В перерывах между дублями Влада и Cherry подбегали к змейкам и брали их на руки. «Юрий Владимирович нам – как папа. Он провел с нами ночь на площадке. Спать нам совершенно не хотелось – в перерывах мы рассказывали анекдоты и подшучивали друг над другом», – говорит Влада Осмачко. «Мы танцевали и так разошлись, что расшатали сцену. Если бы не виолончелисты, она бы упала, но они поддерживали ее своими спинами», – вспоминает ещё одна участница группы Оксана Кулай. «На съемках я до крови натерла ноги – мы танцевали на коленях, и в кожу врезались железные цепи. Но нам так легко работалось, что работа была анестезией. А когда Юрий Никитин сказал нам, что клип получится бомбовый, я была готова терпеть любую боль!», – рассказала Cherry. Первое выступление группы состоялось вчера на Шоу Монро, увидеть клип группы «ПО-МА-ДА!» можно будет 5 октября в программе «Министерство премьер» на канале М1.