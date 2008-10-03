Афродита нашего времени: золотая Кейт Мосс выставлена в Британском музее

Каждая новая работа выставлена в отдельном зале музея, рядом с древними предметами из постоянной коллекции. Скульптура Куинна - самая большая золотая статуя со времён Древнего Египта. Названная в пресс-релизе музея "Афродитой нашего времени", она помещена в так называемый зал Нереид, рядом со статуями знаменитых древнегреческих богинь, передаёт Би-Би-Си. Марк Куинн, самой известной работой которого до недавнего времени была выставленная на Трафальгарской площади в Лондоне скульптора обнажённой беременной женщины-инвалида Элисон Лаппер, говорит: "Я решил, что следующим моим шагом должна стать скульптура человека, воплощающего идеальную красоту нашего времени. Но даже и Кейт Мосс не в полной мере соответствует этому идеалу". Среди других художников, принявших участие в выставке, - Дамиен Херст и Энтони Гормли. Херст вновь обратился к своей любимой теме - смерти - и заполнил витрины посвящённого эпохе Просвещения зала двумя сотнями специально созданных для выставки черепов. А скульптура Гормли "Ангел I" полностью заполнила собой весь огромный зал, построенный недавно под стеклянной крышей вестибюля музея. Эта работа - предшественник знаменитого "Ангела Севера", скульптуры высотой 20 метров, с размахом крыльев 54 метра, размещенной у шоссе по дороге в британский город Ньюкасл. Размах крыльев "Ангела I" - девять метров. "Маска II" - автопортрет спящего художника Рона Мюка - занимает центральное место в галерее "Живые и мёртвые", рядом с монументальными скульпторами с острова Пасхи. Куратор коллекции современного искусства Британского музея Филипп Этвуд говорит: "О Британском музее чаще всего говорят как о собрании древностей, и потому не все знают, что у нас огромное собрание современного искусства со всего мира". Тем временем Национальная портретная галерея начала сбор средств на приобретение скульпторного автопортрета Марка Куина, сделанного из замороженной крови художника. Скульптуру ценой 350 тысяч фунтов продаёт лондонская галерея White Cube. Национальная галерея получила для этой цели грант в 100 тысяч фунтов от Фонда искусств и ещё 50 тысяч нашла из собственных средств. Недостающие 200 тысяч надеются до конца года собрать с помощью пожертвований. Это уже четвёртый автопортрет в серии, сделанный в 2006 году. Раз в пять лет, начиная с 1991 года, художник отливает свой новый "кровавый" автопортрет, чтобы документировать процесс собственного старения. На каждый из них уходит 4-5 литров его крови.