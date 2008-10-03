Афродита нашего времени: золотая Кейт Мосс выставлена в Британском музее

3 октября 2008, 15:46

Начиная с этой субботы в Британском музее в Лондоне можно будет увидеть отлитую из чистого золота 50-килограммовую статую знаменитой модели Кейт Мосс. Скульптура "Сирена" стоимостью 1,5 млн фунтов создана Марком Куинном и является одним из экспонатов открывшейся в музее выставки "Статуяфилия".

Каждая новая работа выставлена в отдельном зале музея, рядом с древними предметами из постоянной коллекции. Скульптура Куинна - самая большая золотая статуя со времён Древнего Египта. Названная в пресс-релизе музея "Афродитой нашего времени", она помещена в так называемый зал Нереид, рядом со статуями знаменитых древнегреческих богинь, передаёт Би-Би-Си. Марк Куинн, самой известной работой которого до недавнего времени была выставленная на Трафальгарской площади в Лондоне скульптора обнажённой беременной женщины-инвалида Элисон Лаппер, говорит: "Я решил, что следующим моим шагом должна стать скульптура человека, воплощающего идеальную красоту нашего времени. Но даже и Кейт Мосс не в полной мере соответствует этому идеалу". Среди других художников, принявших участие в выставке, - Дамиен Херст и Энтони Гормли. Херст вновь обратился к своей любимой теме - смерти - и заполнил витрины посвящённого эпохе Просвещения зала двумя сотнями специально созданных для выставки черепов. А скульптура Гормли "Ангел I" полностью заполнила собой весь огромный зал, построенный недавно под стеклянной крышей вестибюля музея. Эта работа - предшественник знаменитого "Ангела Севера", скульптуры высотой 20 метров, с размахом крыльев 54 метра, размещенной у шоссе по дороге в британский город Ньюкасл. Размах крыльев "Ангела I" - девять метров. "Маска II" - автопортрет спящего художника Рона Мюка - занимает центральное место в галерее "Живые и мёртвые", рядом с монументальными скульпторами с острова Пасхи. Куратор коллекции современного искусства Британского музея Филипп Этвуд говорит: "О Британском музее чаще всего говорят как о собрании древностей, и потому не все знают, что у нас огромное собрание современного искусства со всего мира". Тем временем Национальная портретная галерея начала сбор средств на приобретение скульпторного автопортрета Марка Куина, сделанного из замороженной крови художника. Скульптуру ценой 350 тысяч фунтов продаёт лондонская галерея White Cube. Национальная галерея получила для этой цели грант в 100 тысяч фунтов от Фонда искусств и ещё 50 тысяч нашла из собственных средств. Недостающие 200 тысяч надеются до конца года собрать с помощью пожертвований. Это уже четвёртый автопортрет в серии, сделанный в 2006 году. Раз в пять лет, начиная с 1991 года, художник отливает свой новый "кровавый" автопортрет, чтобы документировать процесс собственного старения. На каждый из них уходит 4-5 литров его крови.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять