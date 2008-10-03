Лобода теперь знает какой у Данилко твёрдый … (ФОТО)

Съемки совпали с Днем рождения Андрея Данилко, поэтому Лобода, в кожаных облегающих штанах, пришла не с пустыми руками. Закрывшись в гримёрке Андрея, перед съемкой Светлана поздравила его туалетной водой и орхидеями. «Любимые духи - любимому мужчине» - удалось услышать через приоткрытую дверь. Через некоторое время Вера и Светлана уже сидели на мягком диванчике на съемочной площадке и болтали как закадычные подружки. Разговор был очень душевным и смешным до слез. Лобода спела две песни, в одной из которых под крики «Браво!» мамы Веры исполнила виртуозное соло на барабанах. Также Лобода одела Веру с мамой в фирменные майки «F*ck the Macho» и поделилась подробностями о своем туре по городам Украины, и о выходе новой коллекции одежды. Конечно, разговор не обошелся без острых подколов Сердючки. Лобода так смеялась с шуток Верки, что ненароком головой задела ее бюст. «Ой, какой твердый!» -воскликнула Светлана! «Да, у меня там китовый ус, дорогая!»- отшутилась Сердючка Прервал звездную беседу телемост с Савиком Шустером, где в прямом эфире Вера показала свой Дом Радости.