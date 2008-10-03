Козловский запоёт на сербском...

Виталия пригласила на концерт продюсер Тоше – Лилиана Петрович. Благотворительный концерт «Мы все любим тебя!» состоится 5 октября на Городском стадионе в Скопье, столице Македонии. В нем примут участие 25 артистов из разных стран, с которыми работал и дружил Тоше. Концерт будет длится около трёх часов. Каждый из артистов исполнит по одной песне Проэски. Все артисты будут петь в сопровождении музыкантов Тоше и большого оркестра Македонской оперы и балета. Концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы более 10 стран. Собранные средства от продажи билетов и SMS-марафона «Мы все люби тебя!» будут направлены в Международный фонд Тоше Проески на благотворительность и поддержку проектов, которыми занимался певец. Виталий исполнит песню «Срце ниjе камен» («Сердце не стена») на сербском языке, которая стала хитом Тоше во всех Балканских странах и была саундтреком к популярному фильму. У Тоше было три заветных желания, которые исполнятся в знак любви к нему и уважения. Первое его желание было - собрать много популярных артистов из разных стран на Городском стадионе переполненном публикой и сделать большой благотворительный концерт. Второе - выпустить англоязычный альбом во всем мире (предварительная дата релиза альбома 25 января 2009 года в День рождения Тоше), об этом точно будет объявлено Британскими продюсерами певца на концерте 5 октября. И, третье - певец хотел на своем следующем концерте на стадионе исполнить песню вместе со своим племянником Кристианом. Родители Тоше и сестра Дори еще не готовы психологически и думают над этим. Виталий Козловский и Тоше познакомились летом 2006 года. Виталий был специальным гостем большого сольного концерта Тоше Проэски в Охриде (Македония). В планах артистов была запись совместного дуэта. 5 октября 2007 года дал большой концерт на Городском стадионе в Скопье перед двадцатитысячной аудиторией фанов. Все деньги от концерта, около ста пятидесяти тысяч долларов, Тоше передал на обновление и оборудование школ по всей Македонии. 16 октября 2007 года Тоше Проэски погиб в автокатастрофе.