Танцоров с паркета танком не выгонишь…

Вспышки фотокамер, блокноты с ручками, чтобы участники дали свои автографы… Знакомые подходят, поздравляют… незнакомы тоже подходят, поздравляют… Причем – всех! Настю Терещенко утешали совершенно какие-то посторонние люди, говоря, что она замечательно танцует. Впрочем, напарница Дмитрия Лаленкова хотя и пыталась улыбаться в ответ, но сквозь слезы… Зато Алексей «Джанго» Поддубный и его парнтерша Юлия Скрипник просто светились от радости. «С дуэлью мы справимся, но больше постараемся не попадать на дуэль», - смеялись они, а ведь 4-го октября им – снова на дуэль… - Алексей, вы говорили, у вас всегда не сразу всё получалось… Алексей «Джанго» Поддубный: Да! У меня всегда так. Но в итоге - получается. Нелегко мне всё даётся в жизни. - Вы знаете, что дуэлянт в «Танцую для тебя» может быть вечный ? - Теоретически я догадываюсь об этом. В итоге в финале я буду сражаться сам с собой. - А как настроение - дуэльное? - Ну, а что делать? Я бросать вообще-то сейчас не собираюсь. То есть пока мне не приедут на танц-пол и не скажут «Ты свободен» - я не уйду. - То есть вас отсюда только танком можно выставить? - Ну, как – танком. Жюри выселит – тогда пойдём отсюда. А пока мы выигрываем. - Кажется, последующая дуэль вас радует. - Вы знаете, меня всё радует. Для меня это новый опыт – новый опыт танцев, новый опыт именно такой передачи. Единственное, о чём я жалею, что у меня совсем не осталось времени на музыку. Я не могу ничего ни дописать, ни записать – ничего! Два с половиной месяца – знаете, сколько это! За два с половиной месяца можно успеть очень много чего сделать. Тем более, я знаю, что мой новый альбом ждут люди, которые знакомы с первым. И мне хочется его весной выпустить. Но это ведь не станет причиной более халатного отношения к танцам? Ни в коем случае. Я не буду специально стараться выбыть. - Вы уже месяц – без выходных… - Да какие выходные! Мечтаю поспать… Диму Дикусара, как и всех остальных героев проекта после эфира тоже разбирают на фотографии, так что выхватить его удалось только между одним снимком и перемещением к другой группе фотографирующих людей. - Дима, вы довольны своими учениками – Олей Горбачевой и Сашей Гладуном? - Да. Очень! - А почему во время их выступления вы говори: «Не могу больше это смотреть»? - Просто я очень переживаю. У меня даже сердце иногда начинается болеть. Пробиться к Олегу Лисогору – просто нонсенс. В костюме греческой статуи – то есть практически без костюма - с ним хотят сфотографироваться даже те, кто никогда не думал, что захочет запечатлеться с украинским атлетом. Зато его партнерша Марьяна Гординская неуловимая из-за своей непоседливости. Она постоянно в движении – то здесь, то там… - Марьяна, чья была идея сиртаки? - Даже не знаю. Нам сказали – «сиртаки»! - И сказали «Раздеваемся!» и вы согласились? - Это была Ксюшина идея таких образов. Мы сразу согласились. - И Олег сразу согласился раздеться? - А что ему?! Он и так полжизни в плавках ходит! - Вы у мужа сперва разрешения на такие образы не спрашивали? - Он у меня всё-всё понимает.