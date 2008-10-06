Юля Савичева: Интернет - это большая помойка

6 октября 2008, 10:50

В один из редких солнечных сентябрьских дней мы пригласили певицу Юлию Савичеву покататься на роликах на набережной Москвы-реки. Так одна из главных звезд шоу канала «Россия» «Звездный лед» предстала перед нами в бриджах, кедах и футболке.

– Юля, без каблуков ты такая миниатюрная. – А я никогда и не скрывала свой рост – всего 1 метр 60 см, - рассказывает певица Только звездам. Просто на вечеринках обычно появляюсь в платьях и на каблуках, а вот гулять хожу исключительно в джинсах и кедах. Согласитесь, тяжело кататься на роликах в мини-юбке (смеется). Не понимаю тех девушек, которые в магазин за колбасой выходят на шпильках. Считаю, это ненормально. Наверно, они просто еще не нашли свою любовь, того единственного мужчину, который выбил бы эту дурь у них из головы.
– Часто катаешься на роликах? – В этом году меньше, чем обычно, – много гастролировала и еще снималась в кино – играла главную роль в новом мюзикле «Вот такая музыка!» Но несколько раз мы с моим другом выбирались покататься. Наши излюбленные места – центр Москвы и набережная. Благо от дома недалеко. Здесь очень хороший асфальт, поэтому ролики скользят как по маслу. Вы не смотрите, что они так агрессивно выглядят, это специальные коньки для экстремального катания. Купила их не потому, что мечтаю вытворять кульбиты на перилах, просто они намного устойчивее фитнес-роликов, на которых все катаются. Я, конечно, могу на них попрыгать или как-нибудь покрутиться, но не больше.
– Боишься? – Нет, стараюсь себя беречь. Кому нужна певица с синяками и ссадинами? (Смеется.) Еще люблю ездить на скутере вместе со своим другом. Сама рулить не умею, но приятель прекрасный водитель – рядом с ним чувствую себя очень уверенно. Вообще считаю, что скутер намного лучше машины. На нем никогда не надо стоять в пробках, он прост в управлении. Конечно, ездить на нем опасней, но в последнее время в Москве водители стали уважать скутеристов, пропускать их, к тому же мы никогда не гоняем, ездим очень аккуратно.
– Значит, ты не рисковый человек? – Почему же? Я каждый раз рискую и переступаю через себя, когда сажусь в самолет. Несколько лет назад мы с музыкантами возвращались с гастролей и чуть не разбились: самолет попал в грозовую тучу, его начало сильно трясти и раскачивать из стороны в сторону. Вокруг в небе сверкали молнии, а в иллюминаторы бил град. При этом стюардессы куда-то исчезли, и пассажиры остались в салоне совершенно одни. Кто-то начал молиться вполголоса, кто-то плакать и стонать. Я же вцепилась руками в подлокотники и сильно-сильно зажмурила глаза. Не зря говорят, что в экстремальных ситуациях перед человеком проносится вся его жизнь. Вот и я сразу подумала: «Умирать мне рано, надо еще детей нарожать и много музыки написать». После того как мы наконец-то приземлились и в полуобморочном состоянии спустились по трапу, увидели, что нос самолета был практически всмятку. Через год, летя другим рейсом, мы встретили тех самых стюардесс. Помню, они узнали меня, подошли и сказали: «Наша команда работает в воздухе уже 30 лет, за это время ничего подобного не происходило. Думали, что в тот вечер уже не ступим ногами на землю».
– Многие после такого случая вообще отказываются летать. – Я до сих пор боюсь. Иногда сажусь в самолет и прошу, чтобы мне принесли валерьянку. Но другого выхода нет – иначе просто не смогу гастролировать.
– Тебе в таком случае лучше вообще не читать последние новости – самолеты сейчас падают один за одним. – А я и не читаю. Газеты покупаю редко, Интернет вообще не люблю. Считаю, это одна большая помойка. Зато один мой знакомый не может и дня прожить без компьютера – работает на нем, сидит на различных сайтах. Несколько раз я пыталась «влиться» в его мир – друг ставил мне какие-то игрушки, которые обычно нравятся девушкам, но я, поиграв в них несколько минут, быстро уставала и переключалась на другое занятие – включала себе фильм или читала книжку. А еще на день рождения фанаты подарили мне настоящий телескоп. Теперь я частенько ставлю его возле окна и смотрю на Луну. Смешно, но никак не могу отделаться от мысли, что откуда ни возьмись выскочат лунные человечки и набросятся на меня (смеется)
Блиц для Савичевой 1)Любимый аксессуар? Какого-то определенного нет. Зато могу назвать свой самый нелюбимый – солнечные очки, в них я ощущаю себя дискомфортно. 2)Машина-мечта? Меня вполне устраивает наш скутер Vespa. Но внешне очень нравится Mini Cooper – забавный и компактный. 3)Какая книга поразила больше всего? В детстве я просто ненавидела читать, и самое первое произведение, которое осилила – «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Тогда мне было 14 лет. 4)Что любишь делать по хозяйству? Как ни странно, подметать и мыть полы. Когда приезжаю после длительных гастролей, устраиваю настоящие генеральные уборки. Сменила ролики на коньки Юля встала на коньки в шоу «Звездный лед» в паре с фигуристом Жеромом Бланшаром. – Поначалу я очень боялась упасть и покалечиться, – призналась нам Савичева. – Но потом представила, что у меня на ногах не коньки, а мои любимые ролики. И все получилось. Тренеры довольны успехами Юли, а сама девушка считает, что все это благодаря спортивному прошлому. – Я с детства профессионально занималась танцами, поэтому довольно гибкая и чувствую музыку, – уверила нас певица.
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