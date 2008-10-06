Тимати продолжает музыкальную экспансию на отечественный шоу рынок (ФОТО)

6 октября 2008, 11:02

Меньше, чем за месяц извеcтный рэпер Тимати смог несколько раз удивить московскую публику чередой громких мероприятий.

В конце сентября состоялось громкое открытие клуба Black Star Club на крыше ТЦ Европейский с концертом Шонна Пола. По горячим следам Тимати презентовал свою первую книгу «Мавр» и анонсировал будующую съемку одноименного фильма в 2009 году. 29 сентября Тимати и Сергей Лазарев сняли совместное видео на трек Lazerboy, который также стал плодом творческих усилий музыкального лейбла Тимати – Black Star Creative, успешная премьера трека состоялась на радиостанции Европа+. В начале октября трудолюбивый Тимати выпустил совместный дуэт с американской звездой rnb Mario Winans, который является саунд-продюсером Пи Дидди и автором хита Last Night. Совмеcтная музыкальная работа Тимати и Марио «FOREVER » была записана в конце весны, основная часть трека исполнена на русском языке, Тимати сам учил американского друга русскому произношению. В начале мая был снят клип в Москве режиссером Резо Гигейнишвили,главной героиней клипа стала муза руского футбола и телеведущая – Виктория Лопырева. Премьера видео клипа в интернете состоялась 4 октября на портале mail.ru .Презентация клипа «FOREVER» в этот уикед в клубе Тимати и продолжилась живым концертом Марио и Тимати. В ноябре Тимати готовится к съемкам клипа на новый фичиринговый трек с альбома «the BOSS». По словам Тимати второй сольный альбом выйдет весной 2009 года, а ближайшие недели октября рэпер проведет в Москве, Тимати: «Я отменил все гастроли, тк хочу посвятить больше времени раскрутке клуба, подумать о ближайших крупных привозах, которые мы планируем до конца года. Все лето я посвятил разработке 4 основных направлений: это открытие клуба, запуск колекции для Sprandi, релиз проекта с Лазаревым и запуск первого сингла со своего будущего альбома The Boss. Мы хорошо поработали - я считаю, столько событий за месяц - я с журналистами вижусь чаще, чем с собственной девушкой!». Несмотря на большую загруженность в работе, личная жизнь известного рэпера не пострадала. На данный момент его связывают отношения с роскошной блондинкой Blondi - Аленой Калининой, известной как Playmate журнала Playboy. Тимати: "Я еще не встречал таких умных блондинок. Нет, ну правда, когда мы познакомились, и она огорошила меня какой-то заумной фразой, я понял, что чудеса бывают! Хотя,честно признаюсь, к девушкам из Плейбоя я никогда не относился серьезно!А зря)".

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