Алена Винницкая снялась в боевике (Эксклюзивные ФОТО)

Не отдохнув после субботнего прямого эфира «Танцую для тебя» на телеканале «1+1», Винницкая направилась сниматься в новом украинском боевике «Случайная запись».В этой киноленте Алена Винницкая играет эпизодическую, но, в тоже время роковую роль. Певица вместе с командой выступает на Дне рождения известного политика, которого находят мертвым после торжества. Алена исполняет песню «Я здесь, я рядом», которая входит в первый её альбом «Рассвет». Выбор такого саундтрека к фильму не случаен, поскольку тесно переплетается с сюжетной линией картины. Съемки проходили в отеле-кемпинге «Поляна сказок», в Ялте. Сам фильм ожидается на телеканале в декабре 2008 года.