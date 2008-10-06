Эпатажные «Quest Pistols» взяли MTV Music Awards (ФОТО)

6 октября 2008, 12:30

В рамках финального концерта акции «Запуль Зірку у Ліверпуль» были объявлены результаты конкурса, победителем стал проект украинского продюсера Юрия Бардаша.

4 октября во время грандиозного финального концерта акции «Запуль Зірку в Ліверпуль», которую проводили MTV Украина и Sony Ericsson, был объявлен победитель в номинации «Украинский Исполнитель MTV Europe Music Awards 2008». Им стала популярная группа «Quest Pistols», которая набрала наибольшее количество голосов. Кроме них среди огромного числа номинантов были «Бумбокс», «Друга Ріка», «Esthetic Education» и «С.К.А.Й.» Голосование происходило двумя способами – на официальном сайте MTV Europe Music Awards 2008, а также с помощью смс. Результаты стали известны непосредственно перед их объявлением, после связи с представителем MTV Networks Стюартом Бейли, который специально приехал из Лондона, и центром голосования. Антигламурные герои Костя, Антон и Никита спели все свои лучшие хиты и новые песни, их сет не закончился даже после объявления итогов голосования. Группы «Бумбокс», Estetic Education, «С.К.А.Й.» и «Друга Рiка» также боролись за звание «Лучшего коллектива в стране», но им не удалось обойти скандальных «квестов», которые 6 ноября представят свою страну в Ливерпуле на шоу MTV EMA 2008. «На самом деле мы не ожидали, что выиграем, - говорит солист agressive-pop группы Антон Савлепов. – Удивление даже превзошло эйфорию от победы! У нас были достойные соперники, за которых мы и сами проголосовали бы, если не участвовали в борьбе! Главное, что нас поддержали зрители – это самая дорогая награда для группы. Спасибо нашим фанатам за супер классную поддержку а также MTV- за предоставленную возможность ». «Теперь нам придется как следует подготовиться к Ливерпулю, - философски осмысляет победу «квест» Никита Горюк. – Надо сесть на диету, забыть о сексе, перестать читать книжки и посвятить все время музыкальным тренировкам. Скорее всего, мы купим спальные мешки и поселимся на репетиционной базе – спасибо MTV!» «Похоже, мы выиграли EMA в Украине, - не может поверить в случившееся «квест»-хулиган Костя. - Спасибо ГОСПОДУ БОГУ и Всем, Кто Был С Нами! Так как нашей заслуги в этом уж точно нет». Продюсера Юрия Бардаша на церемонии вручения не было, но сразу же после объявления результатов ему позвонили и сообщили радостную новость. Сказать, что он был в шоке – ничего не сказать. По словам Юрия, ему теперь будет нелегко разобраться со всеми своими многочисленными проектами. Но у него есть стимул довести своих новых подопечных – группу «Любовь и музыка» до тех же вершин, что и «Quest Pistols». MTV Europe Music Awards – является наиболее весомым событием года в музыкальном мире. В отличие от многих других наград, победителе EMA выбираются зрителями, это делает церемонию еще более уникальной и популярной не только для фанов, но и для самих звезд. На протяжении последних пятнадцати лет было вручено больше 170 статуэток. Нынешние победители присоединятся к таким мега звездам, как Britney Spears, Justin Timberlake, Madonna, Spice Girls, Robbie Williams, Eminem, Janet Jackson, Michael Jackson, Linkin’ Park, Bryan Adams, Take That, Tokio Hotel и многим другим.

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