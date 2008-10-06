На вечернике МТV жена Пономарева вывалилась из авто (ФОТО)

Ведь там сосредоточилось все, милое его зеленому сердцу, - шикарные автомобили, брендовые наряды, дорогие аксессуары, широкие улыбки звезд шоу-бизнеса. Бедная красная дорожка! По ней протоптались около 400 VIP-персон, включая господина Огурцова. На вечеринке присутствовали и известные музыкальные группы, и не поддающиеся идентификации звездульки, и представители телеканалов, которые распределились по своим мини-тусовкам. Любимым местом VIP-ов, как не странно, стала барная стойка. Виски, водку и коктейли в сигарному дыму опрокидывали в честь дня рождения MTV Украина. Каналу исполнился год. Всех гостей просили рассказать, вещи какой торговой марки на них надеты. Показательно, что все съзжали с темы, говоря, что просто любят носить красивое, и бренды для них не имеют значения. Господин Огурцов подозревает, что звезды скромничают. Украинская трансдива Монро явилась в разгар вечеринки и как обычно покорила всех своим вызывающим нарядом. Красный – ее любимый цвет. Огурцов это может объяснить только одним: Монро - профессиональная тусовщица, любящая одеваться в цвет красной дорожки. Жена Александра Пономарёва Виктория видимо расчёсывалась в последние минуты, потому что при выходе из машины у нее выпала расчёска. И женщина чуть не выпала вслед за ней.