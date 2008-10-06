Инна Чурикова отмечает юбилей. Семейным подарком стал новый фильм

Чтобы избежать излишней шумихи и скрыться от назойливых папарацци, она попросту уехала, чтобы свой день рождения отметить в узком кругу, сообщает РИА "Новости". Готов и семейный подарок - новый фильм режиссера и супруга Глеба Панфилова, который он снял по известной пьесе Александра Островского "Без вины виноватые". Там Инна Михайловна исполняет главную роль - актрисы Кручининой, а ее сына играет ее настоящий сын - Иван. Как сказал Панфилов, "вот такой у нас получился семейный подряд". Подобный творческий тандем, как Чурикова и Панфилов, встречается в творческой среде чрезвычайно редко. Встреча этих замечательных художников многое решила в их судьбах. Панфилов всегда говорил, что для него явление Чуриковой стало настоящим чудом, сообщает NEWSru.ua. До появления Чуриковой в фильме Панфилова "Начало" мало кто знал актрису Московского театра Юного зрителя, где она играла такие роли как Лиса, Баба-Яга и т.д. Фильм начало стал стартом звездной карьеры актрисы, которая продолжается и сегодня. "Фильм "Начало" был настоящим шокирующим ударом. Вдруг в нашем кино появилась девчонка из нового социального пласта жизни, вроде бы не красивая, но, как оказалось, прекрасная, от которой нельзя было оторвать глаз" – говорит об этой роли Марк Захаров, художественный руководитель "Ленком", где Чурикова работает с 1973 года. "Она может что-то такое придумать и родить в порядке импровизации на репетиции, что режиссеру не под силу, - сказал Захаров. - Я могу придумать какую-то конструкцию, какие-то действенные посылы. Но те интонационные неожиданные ходы, которые предлагает Чурикова, я не способен придумать. Поэтому мы работаем с Инной Михайловной на соавторских началах и роем "тоннель" с двух сторон". Захаров пошутил, что единственная претензия, которую он предъявляет Инне Михайловне, - это то, что она порой забывает, что она примадонна, имеющая право на капризы, и ведет себя почему-то очень скромно. "Чурикова - великая актриса, та самая, о которой мечтал еще наш классик - Островский, говоря, что, дайте мне такую актрису, и я создам театр. Действительно, была бы большая актриса, и тогда драматический театр будет существовать. Актриса - главная профессия в театре, и я благодарен судьбе, что мне выпало счастье работать с таким художником, как Чурикова. Роли, которые Инна Михайловна создала в театре и кино, достаточны для того, чтобы стать заметным явлением в русской культуре". Справка. Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 в городе Белебее, близ Уфы. Родители родом из крестьян. Отец - Чуриков Михаил Кузьмич, сотрудник Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Мать - Мантрова Елизавета Захаровна, доктор биохимических наук. Когда Инна была еще маленькой, ее родители разошлись, и они с матерью часто меняли адреса, с начала 1950-х годов жили в Москве. Еще в школьные годы Инна поступает в студию при Театре имени Станиславского. Это и определило выбор профессии: по окончании школы Чурикова поступает в Щепкинское училище. В годы учения в студии Чурикова начинает сниматься в кино. Первая роль - в фильме Ордынского "Тучи над Борском" (1961), одном из обширной когорты антирелигиозных фильмов тех лет, разоблачающем сектантов, калечащих юные души. Другие кинороли того периода - в фильмах "Где ты теперь, Максим?", "Я шагаю по Москве", "Морозко". В 1965-1968 годах Чурикова работает в Московском Театре юного зрителя, выступает в массовке, в небольших эпизодах. Первые роли в пьесах-сказках - Лиса в пьесе Михалкова "Зайка-Зазнайка", свинья в его же "Трусохвостике", баба Яга в "Двух кленах" Шварца. Воспоминаниями об этих годах навеян один из эпизодов в "Начале" Панфилова, где режиссер фильма о Жанне д'Арк впервые видит свою будущую героиню в образе бабы Яги. В 1973 году Чурикова получает предложение от Марка Захарова, руководителя театра "Ленком", сыграть Неле (по пьесе роль называется "Неле и другие женщины Тиля") в "Тиле" по книге Шарля де Костера. С этого времени актриса вновь возвращается на сцену, играет многие роли в спектаклях театра. Параллельно с работой в театре актриса снимается в фильмах разных режиссеров. Наиболее памятные из этих работ - в "Военном-полевом романе" (удостоена Главного приза за лучшую женскую роль на кинофестивале в Берлине), "Ребре Адамовом", "Годе собаки" , "Плаще Казановы" и так далее.