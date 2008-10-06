Страсти нового «Беверли Хиллз 90210»

6 октября 2008, 14:01

После нескольких более или менее удачных попыток снять молодежное "мыло" на голубые экраны Соединенных Штатов вернули из забытья культовый подростковый сериал 90-х годов прошлого века - "Беверли Хиллз 90210".

Апгрейд телелегенды вышел с сокращенным названием "90210" и в день показа двухчасового пилота собрал для своего канала-производителя рекордную аудиторию. Однако за время отсутствия в эфире сериал успел нажить серьезного конкурента и недоброжелателей в лице фанатов, которым слишком быстро наскучила новая версия. Оригинальный "Беверли Хиллз 90210" повествовал о тернистых буднях близняшек из американской провинции Брендана и Бренды Уолш в школе для сливок калифорнийского общества в самом элитном районе Лос-Анджелеса. Исполнительница роли Бренды Шэннон Доэрти, заработав на съемочной площадке репутацию скандалистки, покинула титры после четвертого сезона. Брендан - Джейсон Пристли - продержался 244 эпизода, однако и он распрощался с сериалом, не дожидаясь его финала. Юбилейный десятый сезон завершился без ключевых персонажей и полностью разочаровал фанатов. Как казалось в 2000 году, на самом известном в мире почтовом индексе поставлен жирный крест. Формула успеха того старого "90210" была выписана создателем ни много ни мало "Секса в большом городе" Дарреном Старом, задавшим этими двумя телехитами ролевые модели для целых поколений. Однако в отличие от Кэрри Брэдшоу и ее подруг, чьи клоны в сериалах "Кашемировая мафия" и "Помадные джунгли" с горем пополам едва пережили первый сезон, воспроизвести подростковый аттракцион по мотивам похождений семейки Уолш удалось дважды. Пройти по стопам Даррена Стара смог продюсер и сценарист Джош Шварц: спустя три года после ушедшего с экранов в архив "Беверли Хиллз 90210" автор двух ни о чем не говорящих телеработ запустился с проектом "The O.C." ("Одинокие сердца" в России). Телешоу фокусировалось на событиях в районе для богатеев Орандж Каунти под все тем же калифорнийским солнцем: в семью с хорошей репутацией, состоящую из адвоката, полубизнесвумен-полудомохозяйки и их стеснительного сына, художника и неформала, попадает парень с улицы (брат в тюрьме, мама - алкоголичка). "The O.C." скопипастил из "90210" ключевую конструкцию: двое ребят из одной семьи учатся выживать в элитной школе, в то время как их родители проигрывают все коллизии семейных счастий и несчастий. Шварц оказался более решительным, нежели Даррен Стар и главный папа "Беверли Хиллз" Аарон Спеллинг: после исчезновения основной героини Бренды Уолш "90210" просуществовал еще шесть лет - "The O.C.", споткнувшись в третьем сезоне о гибель героини Миши Бартон, приказал долго жить на 16-й серии четвертого. Продюсер и сценарист сериала не стал скрывать, что решил оборвать историю в момент, когда еще не стало мучительно стыдно за искусственно продлеваемую жизнь наскучившего телешоу. Фанаты возражали, но дело было в том, что уже тогда Шварц прятал в кармане нового туза. Новорожденный сериал продюсера "Сплетница" (Gossip Girl) оказался еще большим клоном "Беверли Хиллз 90210", чем "The O.C.". Правда, в этом была виновата скорее автор литературного первоисточника Сесилия вон Зигесар. Брат и сестра из Бруклина посещают частную школу для избранных на Манхэттене: он тайно влюблен в самую отъявленную разгильдяйку, она хочет получить свой пропуск на самые верхи этого блестящего и опасного мини-сообщества. Телешоу, разыгранное с интонацией классических "Жестоких игр" и по примеру "Секса в большом городе" ставшее флюгером в мире молодежной моды, отвоевало для своих героев право стоять в одном ряду с признанными кумирами: Дженни и Дэн Хамфри в той же степени ролевые модели для сверстников, как некогда и Брендан с Брендой Уолш. Сексуально раскрепощенные школьники, существующие по законам книжки "Дьявол носит Prada", на втором году жизни плотно сидят на хвосте реанимированного "90210" с его многолетней армией поклонников. Вдохнуть новую жизнь в подзабытый сериал решил тот же канал, что экранизировал "Сплетницу": имея в "мыльном" ассортименте два молодежных телебрэнда, CW потенциально приходит к финишу первым из всех тех, кто вышел в этом телесезоне на подростковую дистанцию. Возвращение "Беверли Хиллз 90210" стало главной сенсацией весны: в мае был утвержден новый актерский состав, в июле в сериале согласилась появиться та, от кого менее всего этого ожидали; Шеннон Доэрти помимо того, что откровенно не ладила с коллегами по съемочной площадке, никогда не скрывала своей нелюбви к Бренде Уолш. Реаниматоры шоу, среди которых все тот же Даррен Стар, уговорили вернуться еще двоих - Дженни Гарт и Джо Э. Тата, тогда как Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Люк Перри ответили решительным отказом. И это несмотря на то, что никому из них после сериала так и не удалось повторить свой звездный час. Осознание этого спустя шесть эпизодов первого сезона апгрейда "90210" таки пришло к Доэрти: актриса, заявившая свой камбэк всего на несколько серий как благодарственную миссию по отношению к фанатам ее героини, после нескольких съемок для глянцевых журналов задумалась о том, чтобы продлить контракт. Сценаристы, между тем, прописали присутствие героя Люка Перри едва ли не за дверью дома героини Дженни Гарт, и поклонники теперь ломают голову: то ли на главного красавчика старого "Беверли Хиллз" пытаются надавить, то ли тот действительно задумался о том, не тряхнуть ли былой популярностью. Страсти по поводу возвращения прежних жильцов "90210" - пока основная достопримечательность обновленного сериала, главными героями которого являются совсем другие лица. Дженни Гарт, Шеннон Доэрти и Джо Э. Тата выполняют функцию опозновательных маячков для привлечения в гавань "Беверли Хиллз" фанатов старой версии. На пороге той самой школы появляются новые Брендан и Бренда - Энни и ее приемный брат Диксон, их отец тут же работает директором, мама домохозяйничает в доме сверови (некогда известной актрисы)... Играющая учительницу Дженни Гарт, к счастью продюсеров, уже подписалась на следующие серии, и телеканалу пока не придется придумывать, что делать с "90210", когда в нем погаснет последний лучик первого состава.

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