Луи Франк: «Я сплю на полу в квартире друга»

Мы встретились с музыкантом в небольшой кофейне. Он мирно доедал традиционную для подданного Британии овсянку, а рядом, нежно улыбаясь, сидела… его жена, актриса Дина Корзун. Вот так сюрприз! И все же говорили мы, в основном, о самом Луи, о музыке, о планах на будущее… b>- Луи, когда образовалась группа Esthetic Education, многие пребывали в недоумении: кто такой этот иностранец? Откуда взялся? Расскажите о себе немного…

- Ну что говорить? Родился в Швейцарии. Мой папа - галерист, искусствовед, мама занимается «пиаром» аукциона «Сотбис». Дедушка был крупным коллекционером, тетя и дядя - фотографы.

- То есть, семья, судя по всему, не бедная. Наверняка учились в дорогих учебных заведениях?

- До 11 лет я ходил во французскую школу, а потом меня отдали в приватный англоязычный пансион, где я провел 6 лет. Все это в Швейцарии. Потом были университеты - Нью-Йорка и Питсбурга.

- Ранняя самостоятельность отразилась на вашем мировоззрении?

- Конечно, и очень сильно. В пансионе я жил в комнате на 3-4 человека. Все было: и вещи мои воровали, и драться доводилось… Немного похоже на армию. В 6 утра подъем, холодный душ, занятия спортом. Притом, что все это дети не из бедных семей. В Британии считается, чем ты богаче, тем суровее должен быть воспитан, чтобы уметь постоять за себя.

В основе системы обучения в пансионе лежала ценность человека, а не только знания. Перед уроками кто-нибудь из преподавателей в течение часа говорил на какую-нибудь тему, это было очень интересно. И только потом мы – в костюмах, галстуках –расходились по классам.

Кроме спорта, были и другие нагрузки. Каждый год нас отправляли на две недели в горы с минимумом денег и еды. Давали карту, по которой нужно было пройти определенный маршрут. Ночевали в палатках, порой ставили их на снегу. Шли вверх на лыжах – в общем, серьезные испытания. Поднимали упавших, кто-то ломал руки-ноги, реально опасно это было.

- Деньги давали родители на развлечения?

- Очень фиксированно. Меня не баловали в смысле исполнения капризов, зато каждые каникулы мы отправлялись в эксклюзивные путешествия. Например, были на одном острове в Карибском море - всего 40 домов, и только мировой элиты. Там живет сестра королевы Англии, Мик Джаггер. Кстати, я был у него в гостях.

- Не комплексовали?

- Я встречался в жизни со многими знаменитостями – Элизабет Тейлор, Софи Лорен (с ее сыном мы вместе учились). Они обычные люди, такие же как мы. Так что, никаких комплексов.

- В пансионе вы определились, чем будете заниматься?

- Я до сих по не определился!

- Чем вы зарабатывали на жизнь, когда все учебные заведения были позади?

- Первая работа – театральная труппа в Канаде, которую я создал. Был там и актером, и режиссером, сам писал пьесы. Мы хорошо зарабатывали, жили коммуной. Увы, постоянно ссорились и выясняли отношения. Это было тяжело... Однажды мы ехали в такси, ругались, я остановил машину, вышел и сказал: «Я больше не вернусь в театр». Они думали, что это шутка! А через 10 дней я уже работал копирайтером рекламного агентства Cossette - самого крупного в Канаде.

- А каким ветром вас занесло в Москву?

- Это было уже второй приезд в Россию. До этого я учился во МХАТе у Олега Табакова, что очень серьезно повлияло на мои взгляды, во многом изменило жизнь. Тогда же познакомился с Диной. Потом уехал в Канаду, откуда вернулся, честно говоря, только ради любимой женщины. Шел 1998 год, дефолт, никаких планов у меня не было.

- И чем же вы занимались?

- Еще в Канаде одна компания, у которой 40 магазинов одежды в России, настойчиво приглашала делать для них рекламу. И я работал для них, находясь… в России! Я разрабатывал концепцию, идеологию рекламы, каталоги с фотографиями. (Кстати, они до сих пор используют мои идеи). Было очень тяжело, в России не было нужных специалистов. В конце концов я нашел художника в Торонто, он через Интернет отправлял работу мне, потом мы это продавали. Затем я дважды пытался снимать кино и оба раза не закончил.

- Простите, Луи, но у вас же нет режиссерского образования?

- Если честно, сейчас бы я так не поступил. «Время супермена» для меня прошло. Мы же взрослеем…

- Когда был дефолт, вы у родителей не просили помощи?

- Понимаете, мне всегда давали деньги, чтобы я учился ими распоряжаться и зарабатывать. Это семейное решение. Ни разу в жизни я не позвонил папе – мол, вышли денег на жизнь. Это исключено.

- Сложно привыкали в России к быту, еде?

- Основной сложностью для меня был и остается менталитет.

- Вы бывали в глубинке?

- Благодаря Дине я посмотрел всю Россию! Ездил с ней на гастроли, и кроме Алтая и Камчатки бывал везде.

- Правда, что в Киеве у вас нет своей квартиры?

- Правда. Я живу у друга здесь рядом, на Михайловской. Шикарная квартира с видом на Майдан, я сплю на полу. Не хочу покупать или арендовать здесь жилье, чтобы не укореняться. Это повредит моей семейной жизни. Я хочу быть рядом с женой. Понимаю, что если будут корни, привязки, – все, я попал. («Мы уже пять лет так живем, - вступает в разговор Дина Корзун. – Это слишком долго…»)

- Не пытались по примеру своей жены заняться благотворительностью в Украине? (Дина Корзун и Чулпан Хаматова создали в Москве фонд помощи онкобольным детям. – прим.авт.)

- Это очень ответственно, и для этого нужно здесь жить постоянно. И потом, у вас ведь все воруют… Мой друг-американец, который занимается проблемой сексуального рабства, осуществлял благотворительные проекты в Иране, Афганистане, по всему миру. Каждый год в Украину из США на эти нужды перечислялось $10 млн. Все они исчезали! Тогда мой друг сказал: «С таким цинизмом и подлостью я не сталкивался нигде, даже в самых отсталых и бедных странах»…

- Н-да, грустно… Давайте немного поговорим о вашем туре. -Скажите, больше поклонников стало за два года?

- Намного! На 50% точно! Это разные люди: от 16-летних девушек (которые думают, что мы эмо, но мы не эмо!), до 50-летних бизнесменов, которые хотят слушать нашу музыку.

- Что такое для вас ARTEFACT?

- Это попытка показать спонсорам, что не обязательно тратить деньги на зарубежных артистов. Можно вкладывать, и намного меньше, в своих и получать отдачу. Бюджет нашего шоу больше прошлого в разы, зато становится очевидно, что вложив большие деньги в украинскую группу, можно получить хороший результат. ARTEFACT очень сложно было делать. Где найти специалистов, если у людей нет опыта, знаний? В Европе сделать это было бы намного легче. Здесь нет культуры в стране, поэтому и нет стремления к перфектности. Зато после шоу в Харькове к нам приходили техники-специалисты, которых пришлось с нуля учить, и говорили: «О, это круто!» Они видели, что их труд не пропал зря.

- Луи, вы зарабатываете только концертами?

- Нет, конечно. Занимаемся продюсированием, у нас своя студия, делаем музыку для кино, выпускаем диски, делаем радиопередачи, а скоро откроем центр информации. Обязательно сделаем фестиваль, где будет показано само лучшее из того, что есть в Украине и на Западе. Хотим открывать таланты, которые через 1-2 года будут реальными звездами.

