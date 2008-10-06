После гала-концерта «Фабрики зiрок» российские звезды отправились к киевским друзьям

6 октября 2008, 15:55

Итак, еще один участник покинул Звездный дом. Уйти пришлось скандальной Кире Шайтановой, которой было отдано гораздо меньше зрительских голосов, чем ее сопернику – Владу Дарвину.

Номинанты этой недели – Максим Барских и Анна Мухина. На следующем гала-концерте «Фабрики зірок-2» (Новый канал) им необходимо будет показать в своей сольной песне все, на что они способны! Сольно в субботу выступит и Алиса Тарабарова. Девушку, которая прямо из Звездного дома попала на операционный стол с приступом аппендицита, наконец-то выписали. Так что в финале прошлого гала-концерта Алиса вновь вместе с другими участниками проекта вышла на сцену «Фабрики зірок-2». И получила от музыкального продюсера проекта Натальи Могилевской неожиданный подарок. Наталья Могилевская наградила мужественную «фабрикантку» сольной песней.
Ёлка собирала в Киеве каштаны…

Оказавшись во время репетиции на сцене вместе с Аней Мухиной и Линой Мицуки, Ёлка быстро объяснила «факанткам», кто тут главный.
- Моя роль сейчас – вспомогательная, - просто сказала она. Давая понять девушкам, что они должны проявить себя во время концерта максимально ярко.
- Какие еще советы вы можете дать нашим «фабрикантам»? – спросили мы у артистки, едва репетиция закончилась.
- Единственный мой совет – никогда не слушать чужих советов, - улыбнулась Ёлка.
- По вашему мнению, насколько проекты, подобные «Фабриці зірок», эффективны в качестве старта для начинающих артистов?
- Я немножечко против такой экспресс-подготовки. Их же сразу готовят к тому, чтобы быть топовыми звездами. Это очень быстро кружит голову. Потому что когда добиваешься всего сам в течение долгих лет, ты это очень ценишь, и не позволяешь себе зазвездиться и кому-то нахамить. К каждой девочке, которая меня любит, я отношусь  с трепетом. Хотя очень многое, конечно, зависит от силы характера. Если они – сильные, умные люди, это просто хороший шанс заявить о себе. А если поверхностные… Время все расставит на свои места.
- А в вашей жизни был конкурс, который стал решающим для карьеры?
- Лично я к конкурсам отношусь скептически. Потому что мне всегда было интересно – а судьи, собственно, кто? И как может оценить мое умение или неумение петь, вести себя на сцене человек, с которым у нас принципиально разные вкусы? Я этого не понимала и вряд ли когда-нибудь пойму. Не оттого, что я такая мега-супер-нереальная. Просто человек, который, например, изначально любил и любит Софию Ротару (ничего личного, очень уважаю эту женщину, но мы все-таки в разных стилях), не сможет адекватно отреагировать на то, что делаю я. Хотя, может, сильный, по настоящему харизматичный и очень уверенный в себе человек может чего-то добиться… Я, честно говоря, пасую перед конкурсами. Я их боюсь.
После репетиции певица отправилась наводить красоту в грим-вагончик с табличкой «Ёлка». Под именем артистки кто-то из ее поклонников фломастером жирно вывел «…классная». Российская звезда действительно оказалась очень позитивным человеком: с ее лица не сходила улыбка, а для каждого, кто заглядывал в ее гримерку, у звезды находилось приветливое слово.
С особым удовольствием Ёлка общалась с гримером. Вывалив на стол содержимое своей косметички, артистка охотно обсуждала с мастером по визажу плюсы и минусы разных косметических средств.
-Я очень люблю визажистов. Потому что очень многим секретикам, которыми сейчас владею, я научилась именно у них. Когда только приехала в Москву, не знала, какой надо косметикой пользоваться, где ее покупать, что подходит для повседневной жизни, а что лучше на сцену… Всему этому я училась методом проб и страшных ошибок, - со смехом призналась Ёлка.
Концертный зал «Фабрики зірок-2» после выступления звезда покидала в предвкушении приятного вечера: она собиралась встретиться с давней подругой детства, которая перебралась в Киев из родного для Ёлки города (певица родом из Ужгорода).
- В Ужгороде весной в последний раз была. Недельки на две выбралась. Восхитительно и всегда мало, - с ностальгией припомнила артистка последнюю поездку в родные края. И призналась: - Знаете, в Киеве нахожу очень много мест, похожих на Ужгород. Я готова брусчатку целовать! В Борисполе вчера собирала каштаны. Вон у меня в сумке лежат…

…а Ираклий хвастался машиной

Совместный номер Ираклия и двух «фабрикантов» - Макса Барского и Марка Савина - режиссер-постановщик гала-концерта Елена Коляденко решила «оформить» в стиле автогонок. По сцене перекатывались автомобильные покрышки, а танцоры выступали в шлемах. Как оказалось, эта тема очень близка Ираклию.
- Я всего неделю назад тачку новую купил. R8, бэби, R8! – не в силах сдержать почти детский восторг, похвастался он спортивной моделью «Ауди». – Увидел эту машину – и влюбился!
Российский певец всерьез увлечен скоростью. Между гастролями и записью новых песен он успевает брать уроки езды на мотоцикле, картинге и даже прошел курсы экстремального вождения. Правда, в городе благоразумно старается не лихачить.
- Я уезжаю на специальные треки, где можно выложить машину на все 100, - рассказывает Ираклий. – И почувствовать адреналин в крови.
Иногда можно увидеть, как автомобиль «горячего» парня стремительно несется по окружной.
- На спидометре моей машины скорость доходить до 350 км/ч, - продолжает певец. – Я еще на столько не развивал, но, что греха таить, на МКАДе 250 уже выжимал.
Другая радостная для артиста новость, которой он с удовольствием поделился, - работа над вторым альбомом почти закончена, он появится уже в ноябре.
- Дочка моего директора наизусть выучила грузинскую песню, которая войдет в мой второй альбом, - поделился артист. – А ведь девочке всего три года! Она спела эту песню мне. И это было невероятно трогательно, прошибает до слез и мурашек.
После гала-концерта Ираклий засобирался на встречу с друзьями.
- Я очень люблю этот город, и решил на денечек здесь остаться. Благо, у меня завтра выходной, - с радостью рассказал он о планах на выходные. – У меня в Киеве много друзей – музыканты, спортсмены…
Где состоятся дружеские посиделки – это, по мнению российского гостя, не важно.
- Дело зависит не от географической точки положения, а от правильной компании – считает он. - А компания правильная!  

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