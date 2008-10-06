Могилевская устроила разбор полетов! (Эксклюзивные подробности)

Они выступали с Микой Ньютон, а в финале очень романтичного номера «фабриканты» страстно поцеловались. - Дантес ты зря волновался. Востокова очень хорошо спела, - сказала Наталья. И, обратившись к Насте, добавила: - Ты сегодня просто молодец! Это было очень неожиданно. Я удивилась! - Знаете, я во время репетиции смотрел только на Настю и на Лену, - подхватил Дантес. - Но на Настю больше. - Но я не поняла, зачем нужен был этот взрослый поцелуй, - продолжила Могилевская. – Это единственное «но» во всем вашем выступлении. Это должен был быть чистый, нежный поцелуй. А не… Зачем вы начали целоваться по-взрослому?.. Не было ощущения, что вам хотелось целоваться… - Да мне до сих пор хочется, - тут же возразил Дантес, поглаживая Настину руку. После чего нежно поцеловал ее в щечку… Муха, не сдавайся! Музыкальный продюсер новоканальского проекта всерьез обеспокоена моральным состоянием своих подопечных. Она уже неоднократно успокаивала Аню Мухину, когда у той начиналась истерика. Предлагала ей выпить успокоительного и объясняла, что «это вполне нормальная реакция». Поддержала Могилевская Муху и после того, как на субботнем гала-концерте ее номинировали на вылет. - Знаешь, я взяла тебя на «Фабрику», рассчитывая на твой огромный потенциал. Мне казалось, что ты всех тут построишь, - сказала Наталья. - Слезы на фиг! Петь, работать, жить, дышать… Муха, не сдавайся! Я ведь верю в тебя! Иначе я очень расстроюсь… - Самое главное, что вы в меня верите! – ответила воодушевленная Аня. Шайтанова заявила, что Могилевская не права Обсуждая выступление «фабрикатов» на субботнем гала-концерте, Могилевская попросила кандидатов на вылет не опускать руки, а бороться всеми силами. В пример Наталья привела Дениса Деканина и Киру Шайтанову, заметив: «И Ден, и Кира сдались еще в понедельник». А вот Регина, по словам Могилевской, хоть и была в «очень сложной ситуации, но не сдалась» (хотя у нее был очень сильный соперник - Борис Апрель). Такие высказывания как, оказалось, задели уже бывшую «фабрикантку» Киру Шайтанову, которая в тот вечер собирала вещи, чтобы навсегда покинуть Звездный дом. В присутствии остальных жильцов «фабричного» жилища девушка заявила: - Наташа немножечко не права. Я не сдавалась! Но не будем поднимать сейчас этот разговор…