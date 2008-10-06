Басков обцеловал груди Семенович (ФОТОфакт)

Одному, зато какому! Николай Басков - вот перед чьей магнетической харизмой растаяла Аня, позволив расцеловать свою грудь, которая постепенно превращается в национальную легенду. Флирт Вчерашний вечер стал для обладательницы выдающихся форм по-настоящему ударным: Анна стартовала с белого вина, а уже через полчаса пустила в ход тяжелую артиллериею - чистый виски. Для выхода в свет наряд Семенович подобрала особый наряд: в изумрудно-зеленой кофточке с глубоким декольте прелести певицы выглядели еще аппетитнее обычного. Многие при виде такого объедения откровенно облизывались! А вот повезло в этот вечер только двум ловеласам... Один из счастливчиков богатырского вида - дзюдоист Дмитрий Носов. Очевидно, спортсмен спортсмена видит издалека: зоркий, хоть и нетрезвый, глаз фигуристки сразу приметил выдающегося дзюдоиста. После нескольких стаканчиков горячительного парочка уже мило ворковала и обменивалась телефонами, пишет life.ru. Наслаждаясь обществом друг друга, голубки провели весь вечер флиртуя - мило улыбались, перешептывались... Экс-«блестящей» пришлось оставить своего избранника совсем ненадолго. {1} Танцы Чтобы продемонстрировать новому поклоннику свои танцевальные способности, под зажигательные мелодии 28-летняя Семенович бросилась в пляс. Партнером по энергичному танцу стал человек-батарейка Николай Басков. - Анечка, это энергичный танец! - вспомнил цитату из популярного советского фильма Николай Басков. - Ух ты, вот это да! - продолжал комментировать зажигательные секс-танцы Семенович Николай. Со стороны казалось, что звездные прелести певицы двигались значительно быстрее, чем сама счастливая их обладательница. За прекрасный танец Николаю пришлось отблагодарить Аню, а вернее сказать - ее грудь, страстным поцелуем!