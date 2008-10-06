Романа Виктюка спасло чудо

Это случилось в 2006 году. Роман Григорьевич собирался в театр на репетицию. Вышел из квартиры, нажал кнопку лифта и… Последнее, что осталось в памяти, – сильный удар по голове. Коллеги до сих пор содрогаются, вспоминая, в каком состоянии нашли знаменитого режиссера. - Ужасно… У него челюсть была поломана до основания. Просто разбитый, уничтоженный человек, - говорит директор театра Виктюка Игорь Краснопольский. О случившемся ему тогда сообщил водитель. Зайдя за Романом Григорьевичем, он обнаружил его лежащим на полу в луже крови. Мотивы Режиссер отказывается вспоминать подробности этого страшного покушения – как попал в больницу с многочисленными гематомами и сотрясением мозга, как из-за перелома челюсти он несколько недель не мог произнести ни слова. Расследованием он тоже не интересуется, объясняя: - До сегодняшнего дня ничего не знаю и не хочу знать. Потому что это энергия плохая, с ней не нужно общаться. Каковы же мотивы этого жестокого нападения (ничего ценного у Виктюка не взяли)? Режиссер вспоминает несколько странных звонков. Роману Григорьевичу предлагали освободить помещение (здание театра расположено в центре Москвы), но он неизменно говорил «нет». Теперь в целях безопасности Романа Григорьевича, кроме водителя, сопровождает охранник. Хотя главной своей защитой режиссер считает небеса. - Врачи мне сказали, что в ту минуту, когда рука злодея должна была сделать самое страшное, какая-то неведомая сила в какую-то неимоверную секунду отвела эту руку. И он испугался…, - говорит Виктюк.