Лобода, Могилевская и Фокина оторвались под Симачёва (ФОТОрепортаж)

Приезд Дениса Симачева в Киев был не случайным, он приехал поддержать проект «Lёpa & Filki», в то же время этот проект был приятным сюрпризом для самого Симачева. На пресс-конференции присутствующие могли первыми увидеть премьеру клипа новой группы, задать свои вопросы и соответственно получить ответы. Сразу же после официальной части состоялась презентация группы «Lёpa & Filki», на которой можно было увидеть огромное количество деятелей шоу-бизнеса и звезд украинской эстрады, среди которых были: продюсеры Юрий Никитин, Дмитрий Климашенко со своей протеже Машей Фокиной, Валид Арфуш с супругой Лидией Петровой, ведущая Каролина Ашион, травести-дива Монро, певец Женя Фокин, певица Светлана Лобода, участники «Comedy Club UA» и Наталья Могилевская. При входе гостям вручали диск группы «Lёpa & Filki». А в 23:00 прозвучало зажигательное интро и на сцене под бурные аплодисменты появились участники группы «Lёpa & Filki» - парень Слава Лещенко и две очаровательных блондинки: Милана Сименова и Алена Дубчак. Своей дебютной песней «Блондиночка» ребята так разогрели публику, что Валида Арфуша начало качать в ритмах дворового R&B. Певица Светлана Лобода пожелала ребятам красивых костюмов, уверенности и смелости. На следующий день клип был презентован на одном из лидирующих музыкальных телеканалов Украины. После окончания выступления за вертушкой появились резиденты клуба, и вскоре разгоряченную толпу развлекал провокационными треками Денис Симачёв, он же DJ Loser, со своей диджейской командой Low Budget Family.