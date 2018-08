Основательнице марки DKNY исполнилось 60 лет

Родилась дизайнер в Нью-Йорке. Отчим Донны был портным, мать работала моделью. В 1966 Донна (тогда еще не Каран, а Фаске) поступает в Парсоновскую Школу Дизайна. После двух лет обучения Донна бросает Школу ради работы с Анне Кляйн. В начале 70-х она встречает предпринимателя Марка Каран, выходит за него замуж и рожает дочь Габриеллу. Все бы хорошо, если бы не скоропостижная смерть Анне Кляйн от рака. Донне приходится забыть о будущем домохозяйки и исполнить завещание покойной - завершить коллекцию. Вернувшись в Дом Моды после декрета, Донна задерживается там на добрых 10 лет, оставаясь на посту главного дизайнера до 1989 года. Людям, всецело посвятившим себя работе, редко удается сохранить твердые позиции в семье. Так и Донна не стала исключением. С приходом успеха на дизайнерском поприще, она все реже видится со своей семьей, отношения с мужем становятся все хуже. В конце концов, брак не выдерживает такой нагрузки, и в 1983 супруги разводятся. Но одной Донне не суждено долго оставаться. Вскоре она встречает скульптора Стивена Вайса, который делает ей предложение. С ним Донна решается начать свое собственное дело. Помогает ей в этом один из акционеров Дома Анне Кляйн - японская компания Takihyo. Уже в 1985 Донна выпускает свою первую коллекцию. То, к чему Донна шла столько лет, наконец, приобретает видимую форму и название - Donna Karan New York Company. Вещи от Донны Каран заняли фактически пустовавшую до них нишу: кэжуал с элементами деловой одежды. В 80-х все выпускали в основном яркие, порой даже фантасмагорические коллекции, поэтому дефицит в простой, удобной и некричащей одежде ощущался очень остро. Донна утолила эту жажду уютных и человечных вещей. В 1997 Донна Каран уходит с поста креативного директора компании, однако продолжает работу над линией Donna Karan. Сейчас весь основной дизайн линии лежит на плечах Питера Спелиопулоса (Peter Speliopoulos), работавшего когда-то для Cerutti. Каран лишь помогает мелкими деталями, а порою и полноценными новыми эскизами. Вторая линия, DKNY, находится в руках Джейн Чанг (Jane Chung), которая работала с Донной Каран еще во времена Анне Кляйн. В 2001 корпорацию DKNY Inc. полностью поглощает фешн-гигант LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Сумма сделки - $243 миллионов. В 2006 пост креативного директора компании занимает Марк Вебер (Mark Weber). А в 2008, в честь юбилея, Донна Каран осуществляет перезапуск своей парфюмерной линии 90-х: DK Fuel for Men, Signature, Chaos и Black Cashmere. Все ароматы из данной коллекции можно эксклюзивно приобрести в американском Bergdorf Goodman и английском Harrods.