Ларсон отметил День рождения с Гришко и Шеварнадзе (ФОТО)

Именинник приехал в ресторан раньше всех своих многочисленных и звёздных гостей. Ровно в восемь вечера Ларсон вышел из своего нового автомобиля, купленного у американского рэпера 50 cent. Чёрный хаммер исполнителя сразу же поддался фотосессии на мобильные телефоны. Так как дресс-код вечеринки был в стиле гангстеров тридцатых годов пришлого века, то Ларсон решил приехать на собственные именины в сером костюме в полосочку и черной шляпе. Чтобы полностью соблюдать гангстерский образ, Ларсон носил с собой настоящее огнестрельное оружие. Отметить вместе с Ларсоном торжественное событие пришла певица Лилу со супутником, Георгий Шеварднадзе вместе с одной из девушек из дуэта «69». При этом, Шеварднадзе утверждал, что он пришёл не вместе с блондинкой, потому что дома у него жена и ему не нужно лишних разговоров. А вот участница дуэта, наоборот, была не против иметь Георгия в качестве спутника, да и сидели они весь вечер за одним столиком. Пришёл на праздник и Владимир Гришко, оперный певец рассказал о подробностях съемок клипа, а также о трудностях. Напомним, что сразу же после съемок клипа ходили слухи о романе между женой Ларсона и Гришко. Ларсон получил подарки от старой участницы группы «XS» Ани, которая пришла не с коллегами по трио, а с молодым человеком. Почтил своим присутствием и Евгений Фешак, который весь вечер провёл в компании неизвестной женщины. Лери Винн, как всегда, не смог пропустить очередную звёздную тусовку, певец в числе первых поздравил Ларсона. Группа «Караты» также пожелала Ларсону исполнения всего задуманного. Около полутора часов пришлось Ларсону собирать всех своих гостей, а потом наступило время для презентации видео и исполнение песни вместе с Владимиром Гришко. «Я был рад получить предложение от Сережи и исполнить с ним эту песню, мне оттопыриваться уже не надо, я достаточно известен», - говорит Владимир Гришко. «Подарков было сегодня очень много, дарили и пистолеты с патронами и много-много всего интересного. Жена мне подарила картину», - рассказывает Ларсон. Кстати, вся семья рэпера собралась в ресторанчике, даже мама и папа исполнителя находились в заведении. По словам мамы, она довольна тем, что исполняет её сын, главное, чтобы ему самому это нравилось.