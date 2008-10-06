Quest Pistols: «Каждый из нас был в дурдоме!»

Это Никита, Костя и Антон – участники украинской группы Quest Pistols. Во время недавнего визита в Москву яркая троица нашла время, чтобы рассказать журналистам о своем прошлом, о позитивном мышлении и отношениях с таможенниками. – Насколько я знаю, вы собирались приехать на несколько часов раньше. Что вас задержало?

Никита: Мы вчера выступали в городе Первомайске. В Москву ехали на машине, 1500 километров, планировали прибыть в 9 утра, но нас задержали на таможне – выпрашивали всякую фигню вроде дисков...

– Получается, таможенники вас узнали. Часто такое бывает?

Никита: Это случалось несметное количество раз, я уже сбился со счета. Так бывает всегда, когда мы пересекаем границу.

– И вы всегда приветливо раздаете автографы?

Никита: Нас узнают, но большинство таможенников – очень суровые мужчины, они не поддерживают наше творчество и имидж. Сдерживают себя, чтобы казаться настоящими мужиками. Но иногда говорят: «У меня дочка, ей 15 лет, дайте для нее автограф». Мы, конечно, расписываемся.

– Ваш имидж – это отражение внутреннего мира или желание привлечь повышенное внимание?

Никита: Наши образы – это жалкое отражение нашего внутреннего состояния. У нас внутренний мир шокирующий, нестандартный, сумасшедший… Мы все сумасшедшие. Каждый из нас был в дурдоме! Костя провел там достаточно много времени, мне иногда кажется, что я невменяемый человек, который может убить. Это все из-за прошлых жизней. У нас остаются знания, которые не дают спокойно спать, нормально ходить по улице. Ты все время находишься в напряжении. Нужно всегда что-то делать, иначе можно впасть в шизофрению.

– Вы верите в прошлые жизни?

Никита: Прошлым жизням все равно, верим мы в них или нет. Они существуют и все. Если кто-то не верит, что сейчас где-то сходит с рельсов поезд, это не значит, что этого не происходит.

– Некоторые люди даже утверждают, что они помнят свои прошлые воплощения. Вы относитесь к их числу?

Никита: Это все ерунда! Когда младенец рождается, его легкие поражает настолько сильная боль, что он сразу забывает все знания из прошлых жизней. Люди, которые говорят о том, что помнят свои предыдущие воплощения, фальшивят. Эти товарищи просто хотят привлечь к себе внимание. В редких случаях дети помнят что-то «оттуда» до трех лет, кто-то до этого возраста мяукает или гавкает – наверное, в прошлой жизни ребенок был кошечкой или собачкой.

– Сначала вы прославились как танцевальный коллектив. Почему решили еще и запеть?

Никита: Есть несколько причин, основная – это желание прогрессировать в жизни. Все остальные причины, вместе с материальной, уходят по сравнению с этой на второй план. Было интересно попробовать и выяснить, сможем мы что-то сделать в этой области или нет. И мне кажется, нам удалось создать нашим творчеством определенное настроение, которое люди понимают.

– А идею имиджа группы придумали сами, или вам кто-то ее подсказал?

Никита: У нас нет определенного имиджа. Я люблю ковбоев, Костя любит наркоманов, Антон любит Джима Моррисона. Никакого имиджа.

– В первом клипе Антон был похож на Джонни Деппа, сейчас он похож на Моррисона. С чем это связано?

Никита: Антон просто мальчик молодой, на него влияет все, что он видит и слышит. Почему бы и не попасть под влияние? Главное, чтобы на него не влиял тот факт, что Джим Моррисон употреблял наркотики. Все остальное, знаете ли… чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы руки на одеяле держало.

– Антон, так почему Моррисон?

Антон: Просто меня очень вдохновляет этот музыкант, ничего не могу с собой поделать. (Смеется.) Я могу и Фредди Меркьюри сейчас показать так, что у вас сердце остановится. Просто это идет изнутри, у меня врожденный талант к перевоплощениям.

– Вы очень необычно выглядите, в связи с этим ходят слухи о вашей нетрадиционной ориентации, как вы можете их прокомментировать?

Костя: Мы живем в такое время, когда внешний вид людей очень мало о чем говорит. И общество, которое постоянно убивает детей в утробе матери, истребляет животных и природу, вообще не может говорить ни о каком уровне культуры. Тем более судить людей по внешности – это просто смехопанорама.

– Но все же о людях судят по внешнему виду, и вы, наверное, не исключение?

Костя: Мы судим? Почему? Мы не судим как раз.

Никита: Я думаю, судить может только Бог.

Костя: Например, нас сейчас вез прекрасный водитель на автомобиле, с моей точки зрения он был одет как-то странно – спортивный костюм и так далее... А после того, как мы с ним пообщались, оказалось, что это самый прекрасный человек за последнюю тысячу лет.

Никита: И даже то, что он матюкается через каждое слово, не повлияло на наше хорошее отношение к нему.

Костя: Хотя мы против того, чтобы ругаться. Мы сами не ругаемся. Но у нас с ним состоялось отличное общение, мы прокатили 1500 км, как будто это пара остановок на метро.

– Ваше эпатажное поведение многие списывают на то, что вы что-то употребляете, в этом есть доля правды?

Костя: Мы должны это как-то прокомментировать? Мы не собираемся оправдываться. Но наша позиция: Quest Pistols против наркотиков! Если кто-то в это не верит, мы не собираемся никого разубеждать. Есть такая пословица: мы – это то, что мы едим, а мысли – это такая же ментальная пища. Когда много думаешь в негативном ключе, это отражается на здоровье и даже на судьбе. Мы можем только со своей стороны порекомендовать делать, как мы, и думать позитивно.

– А что случилось у вас в жизни, что вы пришли к таким выводам, или это озарение?

Костя: У меня в жизни был большой негативный опыт, я понимал цинично настроенных людей, которые не верят в хорошее. Такие люди не видят смысла в позитивном мышлении, они считают, что все плохо, и находят в таком взгляде на жизнь какую-то отдушину. Но рука судьбы взяла меня за макушку, и я стал задумываться, почему на ровном месте происходят какие-то события. С тех пор я решил практиковать такой образ мыслей, и мне это помогает.

– Это правда, что вы планируете участвовать в «Евровидении-2009»?

Костя: Да, мы собираемся. Уже пакуем чемоданы… Бывает, что нас просят прийти забрать награды, а мы не идем, а бывает, мы хотим где-то принять участие, а нас не зовут. Посмотрим, как судьба распорядится.

– Вы записали альбом на русском языке, вы популярны в России. Не собираетесь переезжать в Москву?

Костя: Зачем? Нас здесь не хватает? К тому же у нас провинциальный киевский менталитет. Я вот думал в 90-е, почему все уезжают за границу. Тогда говорили, что у нас плохо. Я считаю, где ты родился, там ты и можешь найти свое место. Пока все идет своим чередом, и я не загадываю. Может, я сейчас найду себе здесь какую-то невесту, и она скажет: «Оставайся здесь, у меня тут квартира, дача, все дела». Тогда я скажу: «Ребята, вы идите, я догоню вас…»

– Как у вас, кстати, на личном фронте?

Костя: Мы против рассказов о своей личной жизни.

Антон: Мне кажется, моим поклонницам не особо нужно знать, какой я на самом деле в личной жизни м…дак. У них сложился какой-то образ, он им нравится, и совершенно не нужно их разочаровывать.

– А если вы вдруг уйдете из музыки, чем будете заниматься?

Костя: Чтобы уйти из музыки, сначала нужно в нее прийти…

– В чем секрет вашего успеха и хорошего настроения?

Костя: Нужно правильно настроиться.

Никита: Люди часто страдают из-за болезней собственного ума. Когда люди сами себя перестанут щемить, они будут добрее.

Костя: Мы должны осознавать, что тело – всего лишь оболочка, а главное – это душа. Беспокойства и страдания часто связанны с телом: я сегодня не поел, не выспался и т. д. Если думать «это моя рука, это моя нога», а не «я рука, я нога», что это просто мое тело, которое потом придется оставить, то жизнь станет легче. Нужно перейти на платформу души.

Антон: Если думать, что ты форма, то умрешь, когда умрет тело. А если жить душой, то жизнь будет длиться вечно!



