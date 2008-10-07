Могилевскую признали самой влиятельной женщиной Украины

Певица, чьи фотографии постоянно украшают обложки ведущих газет и журналов, разместилась на 72-ой позиции рейтинга благодаря сценической популярности и высокому авторитету в среде шоу- бизнеса. Экспертный совет издания состоял только из мужчин - народных депутатов, представителей бизнеса, спорта и искусства. В их числе шеф МВД Украины Юрий Луценко, боксер Виталий Кличко, совладелец компании Bentley Ukraine Сергей Кривошея, режиссер Сергей Проскурня и др. Третий год подряд возглавляет топ-100 премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Кстати, больше всего в рейтинге влиятельности женщин-политиков. Одним из основных критериев, по которому выбирали кандидатур – это степень влияния персоны на общественное мнение. Наталья Могилевская не только собирает аншлаги по всей стране, но и активно занимается благотворительностью. А свой грядущий альбом певица решила сделать с социальным подтекстом. Первая ласточка альбома – клип Real O – вызвал огромный резонанс среди публики. При помощи яркого образа певица ненавязчиво напомнила тинейджерам о важности безопасного и защищенного секса. В ближайшие планы Натальи Могилевской входит также открытие собственного продюсерского центра, в рамках которого певица надеется вырастить не одну будущую звезду украинской эстрады.