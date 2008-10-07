Солист Пара Нормальных на презентации получил в лицо! (ФОТО)

У них родился первенец. Имя ему придумали еще до рождения, и звучит оно так: «Happy End». Первый альбом группа вынашивала более полутора лет, но долгое ожидание было вознаграждено. Альбом получился крепким, разнообразным, а потому не скучным, качественным и позитивным. По мнению Ивана Дорна, стиль альбома нельзя охарактеризовать однозначным термином, поскольку каждая песня написана в особом стиле, и даже на своем языке – Пара Нормальные пели свои песни на украинском, английском и русском.. Однако, все композиции объединяет неподкупное живое звучание и некий ореол позитива – хочется верить словам этих молодых людей. Конечно, благополучное рождение необходимо было как следует отметить. И для этого Пара Нормальных собрали своих друзей в субботу, 4 октября, под куполом клуба «Скай Холл». Сверху на присутствующих светили звезды, словно напоминая о первом Спутнике, который в этот день тоже праздновал свой день рождения где-то на орбите. У барной стойки собрались друзья Пара Нормальных – группы «Антитела», «Chicos de la fiesta», климпейкеры братья Рожены и Женя Тимохин, в числе гостей был замечен солист группы «Инкунабула» Юра Козий, вообще, было много знакомых лиц и голосов. Коллеги и друзья группы -журналисты заняли свои места, когда к микрофонам вышли Пара Нормальных, правда, помолодевшие лет на десять. Мальчик и девочка действительно представились Ваней и Аней и стали задавать вопросы журналистам. Пресс-конференция наоборот озадачила акул пера и микрофона, и они не заметили ,как к детям – воспитанникам детского дома «Малютка», присоединились настоящие, взрослые участники группы. Пресс-конференция напоминала общение старых друзей, и это было недалеко от истины, ведь для Ивана журналистика – работа. Посетовав на то, что так долго пришлось ждать торжественного момента выхода альбома, и поблагодарив всех, кто приложил к его рождению свой талант (достались благодарности и студийному холодильнику за его содержимое), Пара Нормальных категорически отказались петь песни их альбома, так как натрудили голосовые связки на съемках программы «tviй формат». Тогда вместо них, песни из альбома презентовали дети. Все присутствующие расчувствовались, ведь дети действительно хорошо пели и танцевали, так что те, кто никогда не слышал песен Пара Нормальных, получил о них весьма положительное впечатление. Затем к агрессивному поздравлению приступили друзья группы. Чтобы подсластить и без того позитивный праздник, Тарас Тополя из группы «Антитела» зарядил Ивану в лицо тортом, на что тот естественно ответил тем же. Какое-то время продолжалась сладкая вакханалия, но все остались живы. Кроме торта в лицо Антитела преподнесли Паре Нормальных поздравительные ленты, на которых было написано, в частности: «Наш Ваня молодец, счастливым сделал свой конец», ну и еще в таком роде. В ответ Пара Нормальных пообещали не останавливаться на достигнутом, и устроить настоящий скандал. Именно так будет называться их новая песня. Уже их следующего, второго альбома.