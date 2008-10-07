На Аллее звёзд установили звезду Ани Лорак

5 октября на Театральной площади на праздновании 600-летия города на Аллее звезд была установлена звезда в честь народной артистки Украины Ани Лорак. «Я очень счастлива и меня переполняют эмоции. Ведь не каждый день в твоём городе, именно в твою честь зажигается звезда. Спасибо огромное всем, кто верил, переживал и держал за меня кулачки во время всех конкурсов, которые были на моём пути», - радуется Каролина. Исполнительница приняла участие в праздничном концерте на стадионе «Буковина» в Черновцах и поздравила всех горожан песнями «Червона рута» и своей новой песней «Я стану морем». Не успели Ани Лорак зажечь звезду, как вечером во время концерта прямо на сцене певица получила неожиданный подарок. Именитый дизайнер Стела Шаховская сшила для именинницы эксклюзивное платье с кристаллами Сваровски. Нежное платье, ручной работы, в зелёно-синих тонах готовилось специально ко дню рождения певицы, а цвет выбирали под цвет глаз Каролины. «Платье – просто шикарное! Стразы блестят как бриллианты и подходят к моему новому колечку, - улыбается Ани. – Обязательно надену его на ближайшем концерте». Однако отметим, что это не все подарки, которые певица получила во время тура к прошедшему дню рождения. Почти на каждом концерте Ани дарили мягкие игрушки, книги, открытки, сувениры и даже бижутерию. Но ещё одним незабываемым подарком стала медаль «за развитие и популяризацию города Черновцы в мире», которую лично вручил мер Черновцов. «Это ещё один очень приятный и неожиданный подарок, который я получила ко дню рождения. Спасибо огромное всем!», - говорит певица. Самые близкие люди, а именно отец Каролины подарил ей украинский костюм, выполненный в национальной стилистике. Теперь Ани сможет петь украинские народные песни в настоящем украинском наряде. Пока идёт тур, Ани Лорак занимается своим будущим альбомом, а также, заехав в Киев на один день, она успела встретиться с режиссёром и обсудить свой новый клип. «Мне очень понравилось, что мою украиноязычную песню «Я стану морем» приняли «на ура». Во всех городах, которые я уже успела посетить, на концертах, её поют все! Спасибо всем, что поёте мои песни, что приходите на концерты, за то, что заряжаете меня положительными эмоциями. Я рада, что всё, что я делаю, находит отклик в ваших сердцах. Уже совсем скоро состояться съёмки моего нового клипа на песню из будущего альбома. Уверена, что вам понравится, так как мы планируем сделать нечто запоминающееся и грандиозное. А пока, жду вас на своих концертах и буду рада видеть каждого из вас», - утверждает Ани.