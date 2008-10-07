Стивен Спилберг открывает собственную киностудию

Режиссер Стивен Спилберг покинул компанию Dream Works, принадлежащую Paramount Pictures, чтобы создать собственную киностудию.
Он будет ее генеральным директором. По условиям соглашения Спилберг продолжит работу над некоторыми проектами для Paramount Pictures, в частности, он будет работать над продолжением "Трансформеров". Спилберг решил сотрудничать с индийской компанией Reliance ADA Group. Ранее сообщалось, что Индийская компания Reliance Big Entertainment, входящая в состав холдинга Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (Reliance ADA), договорилась о покупке голливудской студии Dream Works, передает NEWSru.com. По этим данным, Reliance заплатит за участие в капитале Dream Works 1,5 миллиарда долларов. Этих средств хватит прославленной студии на выход из-под крыла Paramount Pictures. Студия Dream Works была создана в 1994 году. Основатели компании — Спилберг, медиамагнат Дэвид Геффен и бывший руководитель Walt Disney Джеффри Катценберг. В декабре 2005 года студия была продана владельцу Paramount - компании Viacom. Противоречия между Спилбергом и менеджментом Paramount, однако, заставило Dream Works начать поиск нового партнера, которым стали индийцы. По замыслу партнеров, Reliance и Dream Works будут взаимодополнять друг-друга, так как индийская компания недавно приобрела 250 кинозалов в США и 51 кинозал в Малайзии. Reliance ADA широко инвестирует в индустрию развлечений. В частности, она вкладывала деньги в производство кинофильмов, радиостанции, музыку, спорт, игры, интернет-порталы, цифровое и мобильное телевидение. Как ожидается, при финансовой поддержке Reliance студия выпустит 30 картин, десять из них выйдут в прокат в ближайшее время. Новая сделка свидетельствует о существенном смещении центра власти в американском кино-бизнесе и смелом "прыжке" для Спилберга, являющегося самым высокооплачиваемым режиссером своего времени. По версии Times, Голливуд таким образом ищет финансирование за пределами собственной страны, находящейся в крупнейшем финансовом кризисе. В качестве еще одной наглядной иллюстрации издание приводит пример другого мэтра американского кинематографа – Оливера Стоуна, который снимает бойовик о президенте Джордже Буше на деньги китайских спонсоров. Один из акционеров Reliance Джордж Сорос также не раз заявлял, что видит в азиатских странах будущее. Поэтому вложение средств в Reliance и приобретение компании Спилберга позволит тому приумножить свой капитал. Кроме того, в Индии уже ходят слухи о том, что Reliance планирует привлечь к участию в своих фильмах самых известных голливудских актеров, в числе которых Джордж Клуни, Николас Кейдж и Том Хэнкс. Paramount, между тем, приняла решение не портить дружеские отношения со Спилбергом, принесшим ей три "Оскара" в номинации "Лучший фильм" за ленты "Красота по-американски", "Гладиатор" и "Необыкновенный человек", в связи с чем Спилберг продолжит работу над некоторыми проектами для Paramount, в частности, он будет работать над продолжением фантастического боевика "Трансформеров", выход продолжения которого запланирован на лето 2009 года.