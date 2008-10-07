Стивен Спилберг открывает собственную киностудию

Он будет ее генеральным директором. По условиям соглашения Спилберг продолжит работу над некоторыми проектами для Paramount Pictures, в частности, он будет работать над продолжением "Трансформеров". Спилберг решил сотрудничать с индийской компанией Reliance ADA Group. Ранее сообщалось, что Индийская компания Reliance Big Entertainment, входящая в состав холдинга Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (Reliance ADA), договорилась о покупке голливудской студии Dream Works, передает NEWSru.com. По этим данным, Reliance заплатит за участие в капитале Dream Works 1,5 миллиарда долларов. Этих средств хватит прославленной студии на выход из-под крыла Paramount Pictures. Студия Dream Works была создана в 1994 году. Основатели компании — Спилберг, медиамагнат Дэвид Геффен и бывший руководитель Walt Disney Джеффри Катценберг. В декабре 2005 года студия была продана владельцу Paramount - компании Viacom. Противоречия между Спилбергом и менеджментом Paramount, однако, заставило Dream Works начать поиск нового партнера, которым стали индийцы. По замыслу партнеров, Reliance и Dream Works будут взаимодополнять друг-друга, так как индийская компания недавно приобрела 250 кинозалов в США и 51 кинозал в Малайзии. Reliance ADA широко инвестирует в индустрию развлечений. В частности, она вкладывала деньги в производство кинофильмов, радиостанции, музыку, спорт, игры, интернет-порталы, цифровое и мобильное телевидение. Как ожидается, при финансовой поддержке Reliance студия выпустит 30 картин, десять из них выйдут в прокат в ближайшее время. Новая сделка свидетельствует о существенном смещении центра власти в американском кино-бизнесе и смелом "прыжке" для Спилберга, являющегося самым высокооплачиваемым режиссером своего времени. По версии Times, Голливуд таким образом ищет финансирование за пределами собственной страны, находящейся в крупнейшем финансовом кризисе. В качестве еще одной наглядной иллюстрации издание приводит пример другого мэтра американского кинематографа – Оливера Стоуна, который снимает бойовик о президенте Джордже Буше на деньги китайских спонсоров. Один из акционеров Reliance Джордж Сорос также не раз заявлял, что видит в азиатских странах будущее. Поэтому вложение средств в Reliance и приобретение компании Спилберга позволит тому приумножить свой капитал. Кроме того, в Индии уже ходят слухи о том, что Reliance планирует привлечь к участию в своих фильмах самых известных голливудских актеров, в числе которых Джордж Клуни, Николас Кейдж и Том Хэнкс. Paramount, между тем, приняла решение не портить дружеские отношения со Спилбергом, принесшим ей три "Оскара" в номинации "Лучший фильм" за ленты "Красота по-американски", "Гладиатор" и "Необыкновенный человек", в связи с чем Спилберг продолжит работу над некоторыми проектами для Paramount, в частности, он будет работать над продолжением фантастического боевика "Трансформеров", выход продолжения которого запланирован на лето 2009 года.