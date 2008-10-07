Парижская неделя моды прошла под музику Маккартни

Лучшее музыкальное оформление показов на Paris Fashion Week было у шоу Stella McCartney. Оно и не удивительно. Ведь дизайнер — дочь самого Пола Маккартни. И свою коллекцию показала под песни отца. Кроме самого сэра Пола, приехавшего в Париж поддержать дочь, на показ пришло немало знаменитостей. Сам же экс-битл не раз говорил, что гордится дочерью. И не только ее талантами, но и коммерческой жилкой. Например, в прошлом году прибыль компании Stella McCartney выросла в шесть раз. В новой коллекции Стелла не изменила своему традиционному стилю. Она создала сексапильные легкие вещи из экологичных материалов. Так что будущей весной с ее легкой руки с подиумов на улицы придут старые добрые комбинезоны, укороченные брюки и маленькие коктейльные платья. Модный Дом Christian Dior устраивал свой показ в саду Тюильри, где собралось множество звездных гостей. А сразу после сенсационно-успешного показа Джон Гальяно объявил о продлении своего контракта с домом Christian Dior еще на несколько лет. Правда, точный срок контракта не разглашается. В тайне хранят и финансовую сторону соглашения. Новый контракт — это свидетельство того, что руководство французского Дома признает успехи Гальяно на посту креативного директора. В прошлом году маэстро отметил свое десятилетие работы в фирме Christian Dior — в Доме, который, как он не раз публично признавался, он обожает. Причем свое обожание Гальяно высказывает не только на словах. За эти десять лет марка пережила глобальную ритейл-экспансию. Было открыто более 220 фирменных бутиков по всему миру. За время работы Гальяно произошел резкий подъем продаж. А в последнее время в Доме Christian Dior много говорят в связи с первой леди Франции. Карла Бруни-Саркози постоянно демонстрирует наряды, созданные Гальяно, на торжественных мероприятиях и во время официальных визитов. Показ марки Balenciaga открывала известная российская модель Наталья Водянова. Не так давно супермодель заявила, что теперь она больше одного показа в год не делает. Так что если верить ее словам, то публика теперь не скоро увидит русскую красавицу. Креативный директор марки Николя Гескьер создал для будущей осени почти бесцветную коллекцию. А редкие вкрапления цвета специально подчеркивались лучом света. Как объяснил дизайнер, ему было интересно играть с матовыми и глянцевыми поверхностями, смотреть, как они отражают и поглощают свет. Вещи Гескьера всегда можно узнать по футуристическим формам, сложному крою, драпировкам и асимметричным линиям. Все это есть и в его новой коллекции. На очередные изобретения Николя для Balenciaga пришли посмотреть Изабель Юппер, Франсуа-Анри Пино, известные фотографы Патрик Демаршелье и Юрген Теллер. Фишкой коллекции стали стеганые платья и блузы. В общем, как уже заведено, Гескьер снова всех удивил, при этом как всегда тонко балансируя между искусством кутюра и прагматизмом прет-а-порте.