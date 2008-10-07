Эксперимент певицы Ивы Rich - эксклюзивная фотосессия на трассе (ФОТО)

На узкой полосе дорожного разделителя одной из самых оживленных трасс столицы - Бориспольской, под холодным дождем и свирепым ветром в тоненьком крепдешиновом платье позировала и улыбалась красивая девушка. Особо любопытные водители притормаживали и рассматривали происходящее… Именно в таких полевых условиях проходила фотосессия популярной певицы Ивы Rich. Также по замыслу известного украинского фотографа Владимира Вольникова съемки с трассы переместились не в менее впечатлительные развалины дореволюционного дома. А затем и вовсе на крышу восьмиэтажного дома, где бушевала непогода. В прочем дождь лил на протяжении всего дня. - Погода добавила нам хлопот – рассказывает стилист певицы Лилия Литковская. - Приходилось в срочном порядке все сушить прямо в машине, довозить другие наряды и сниматься в мокром. - А я очень довольна фотосессией и ее результатами – рассказывает Ива Rich. - Кроме того, очень люблю такую погоду! Главное – не простудить горло, ведь это самый уязвимый орган артиста. Даже небольшая простуда может серьезно повредить голосовые связки. Вот на такие жертвы приходится идти порой артистам, чтобы сделать наилучший продукт. В данном случае планировалось, что одна из фотографий будет помещена на обложку первого англоязычного альбома певицы Ивы Rich, но эксперимент со стилем певицы продолжается. И вскоре будет проведена еще одна фотосессия. А вот сама презентация альбома намечена на конец осени в Киеве, а несколько дней спустя в Лондоне.