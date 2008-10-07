Кристина Агилера прошлась по магазинам перед поездкой в Киев (ФОТО)

Кристина Агилера вместе с подружкой «прошлась» по магазинам в Беверли Хиллс. Как стало известно господину Огурцову, певица не скрывалась от объективов папарацци на протяжении целого дня.
Кристина настолько увлеклась шопингом, что, лишь увидев одобрительный взгляд подруги, покупала все без разбору, даже ни разу не примерив вещи. Интересно, зачем Агилере так набивать свой гардероб? Если у нее слишком много денег, то мы с радостью подскажем американской певице более разумный способ? А если это подруга превратила Кристину в шопоголика, то, может, пора избавляться от таких друзей?