Кристина Агилера прошлась по магазинам перед поездкой в Киев (ФОТО)

Кристина настолько увлеклась шопингом, что, лишь увидев одобрительный взгляд подруги, покупала все без разбору, даже ни разу не примерив вещи. Интересно, зачем Агилере так набивать свой гардероб? Если у нее слишком много денег, то мы с радостью подскажем американской певице более разумный способ? А если это подруга превратила Кристину в шопоголика, то, может, пора избавляться от таких друзей?