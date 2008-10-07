Mad Heads XL призывает больше знать о деньгах

7 октября 2008, 17:24

Группа Mad Heads XL «порвала» Дворец спорта на акции Мазепа. Made іn Ukraіne». 4 октября состоялась акция общественного движения «Не будь байдужим».

Впервые в акции движения приняла участие популярная украинская группа Mad Heads XL. Кроме того, на бесплатном концерте сыграли группы «Танок На Майдані Конґо» и «ВВ». «Мне сегодня было очень в кайф играть! - говорит лидер Mad Heads XL Вадим Красноокий. - Ведь с активной молодежью всегда приятно общаться. У современных школьников головы уже не забиты стереотипами, по ним не проехалась пропагандистская машина. Это люди информационного общества, которые сами делают выводы, порой из противоположной информации от разных источников». Танцевальные хиты из нового альбома «Forever» и народная классика просто «порвали» публику: под «Ой на горі два дубки» в зале начались настоящие панковские танцы. В конце зрители в один голос начали скандировать «Надія є!», и когда песня зазвучала, тысячи людей взялись за руки и пели вместе с Вадимом, а иногда и вместо него. Акция началась с турнира по каратэ на Кубок Ивана Мазепы. Перед выступлением участвующие в шоу звезды неформально пообщались со зрителями и ответили на их вопросы. «В украинской истории очень много противоречивых моментов, так как ее писали не украинцы, - высказал позицию фронтмен группы Mad Heads XL. - І я очень хорошо понимаю россиян - с их точки зрения, с точки зрения расширения Российской империи, Мазепа был хорошо законспирированным агентом, игравшим на другой стороне, на стороне независимой Украины. Но ведь именно в этой стране мы теперь живем! И должны были бы смотреть на это именно с украинской точки зрения. А вопрос измены... Думаю, это основа политики во все времена. Особенно в те времена, когда россияне, например, вступая в союз с поляками или турками, вскоре сами же из него выходили. Нарушать соглашения аморально, но тогда так поступали все. Важно, ради чего это делалось». Участие в познавательном шоу «Мазепа. Made іn Ukraіne» стало еще одним шагом в благотворительной деятельности группы Mad Heads XL после концерта в западноукраинском городе Снятын в пользу пострадавших от наводнения в этом году.

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