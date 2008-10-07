Руслана и Бебешко дали Тимошенко всего 24 часа на реакцию…

Причина собрания второй пресс-конференции заключается в том, что артисты и музыкальные продюсеры годами ждут получения материальных вознаграждений за свой труд, но так и не видят денежной оценки своего труда. Руслана, Олег Михайлюта из «ТНМК», продюсер Дмитрий Костюк, Владимир Бебешко и Эдуард Клим собрались, что публично заявить о своём недовольстве законом, а также показать, что они не только ограничиваются разговорами, но и приступают к активным действиям. «Если кто-то помнит, мы собирали пресс-конференцию ещё в апреле, но тогда не было такого плотного обсуждения этой проблемы со всеми, кто причастен к шоу-бизнесу. Реакции со стороны государства не было никакой. Сегодня мы хотим публично передать письмо премьер-министру Украины, подписанный артистами Украины и людьми, которые имеют непосредственное отношение к шоу-бизнесу Украины. Здесь много пунктов очень резких и чётко сформированных. Если нашу музыку используют в коммерческих целях, то наш процент должен возвращаться к нам, это наши законные деньги и это система, которая работает во всём мире», - энергично говорит о наболевшем Руслана. «Мы действительно ничего не контролируем, мне бы не хотелось, чтобы наши артисты жили от выборов к выборам. Это ужасно, когда так происходит и артист надеется что-то заработать. Он должен зарабатывать то, что заслуживает. Небольшой пример: Кузьменко написал песню «Повінь», которую вы все видели, мы собрали исполнителей, сняли клип за свои деньги, заплатили за его ротацию, потом узнали, что этот видеоролик собрал 47 миллионов гривен. Так вот, мы не знаем куда ушла эта сумма», - возмущённо рассказывает Владимир Бебешко. Бебешко также не нравится, что клип Скрябина запретили, а вот деньги не выплачивают. Возмущённые звёзды требуют, чтобы наказали всех, кто несанкционированно использует их творческие наработки. «Суть не в том, что мы собрались, потому что нам мало денег и дайте больше, смысл в том, что для продвижения и создания музыкального продукта, который потом нравится людям, нужно вкладывать очень большие деньги», - дополняет речь собравшихся Эдуард Клим. Во время пресс-конференции Руслане даже предложили давать взятку кому надо и тогда ей будут давать положенные гонорары. Певицу данное предложение рассмешило, хотя она и так была в хорошем расположении духа и на протяжении всего общения с журналистами светилась азартом и диким весельем. На самом деле не всё так радужно, Бебешко и Руслана уверили всех, что дают всего двадцать четыре часа на реакцию Юлии Тимошенко и надеются, что премьер-министр отреагирует, если она любит музыку. В противном случае, Руслана обещает выйти на Майдан и доказать, что без её песен всем будет не так хорошо как сейчас.